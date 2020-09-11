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В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов

В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов

В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов, сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства и архитектуры региона Михаила Храмова.

«На сегодня уже определены проектировщики, выполняется обследование данных детских садов, а также проводится корректировка проектной документации. Во втором полугодии 2021 года строительство более 20 дошкольных учреждений будет возобновлено. Ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал Храмов.

Он уточнил, что речь идет о брошенных стройках детских садов, контракты по которым были расторгнуты, при этом подрядчики не вернули авансы, сейчас в судах ведутся разбирательства с ними.

По словам Храмова, до конца 2020 года в Крыму введут в эксплуатацию девять детских садов, пять по нацпроекту «Демография» и четыре по федеральной целевой программе развития полуострова. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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