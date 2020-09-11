В «Артеке» учат основам программирования и собирают роботов

Лидия Мартынова

В Международном детском центре «Артек» для участников смен реализуется программа робототехники, в рамках которой они осваивают основы программирования и собирают модели роботов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Обучаясь по направлению «Робототехника», дети разных возрастов приобретают опыт конструирования, решения художественных и технологических задач.

В этом учебном году в студии робототехники «Артека» появилось новое образовательное оборудование для трёхмерной печати, лазерной гравировки, письма, рисования, создания более сложных моделей роботов.

Участники смен детского центра учатся программированию, трёхмерному моделированию и промышленной робототехнике, собирают и программируют своих первых роботов. Обучение завершается стартовыми испытаниями созданных моделей.

Международный детский центр «Артек» имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

В 2020 году детский центр совместно с 86 партнёрскими организациями реализует 94 тематические образовательные программы технической, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности.