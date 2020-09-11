В Белоруссии продолжает сокращаться использование белорусского языка

Лидия Мартынова

В качестве родного белорусский язык назвали 54,1% жителей Белоруссии, а русский — 42,3%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные переписи населения республики за 2019 год.

Родным белорусский язык назвали 61,2% белорусов, 54,5% поляков, 11,5% евреев, 8,2% русских. О том, что дома не нем разговаривают сообщили всего лишь 26% опрошенных, хотя в 1999 году таких было 44,9%, а в 2009 — 30,0%.

В то же время, за последние 20 лет численность населения Белоруссии сократилась на 631 791 человека. При этом белорусов по национальности в процентном соотношении к общей численности населения страны за этот период стало больше. В 1999 году их было 81,2%, а в 2019 — уже 84,9%. Одновременно по национальному составу количество людей в некоторых других группах упало. Так, русских в 1999 году было 11,4%, а в 2019 — 7,5%, поляков — 3,9% и 3,1%, украинцев — 2,4% и 1,7% соответственно.

Напомним, во время переписи 1999 года считали своим родным именно белорусский язык 85,6% белорусов. Спустя десять лет об этом заявили 61,2%, в то время как русский родным назвали 38,1% опрошенных. При этом дома на белорусском языке в 1999 году разговаривали 41,3% белорусов, а в 2019 — 28,5%. Таким образом, количество жителей Белоруссии, использующих белорусский язык в повседневной жизни за последние 20 лет значительно уменьшилось.