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В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"

В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным ошибочны, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch.

Парламентарий отметил, что в реализации проекта принимают участие многие европейские компании.

"Северный поток — 2" призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы", — подчеркнул Эрнст.

Также политик сравнил обсуждение вопроса о приостановке строительства газопровода с "ударом самим себе".

"Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы", — считает он.

Кроме того, Эрнст призвал не ассоциировать "Северный поток — 2" с отдельными политическими лидерами.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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