В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Сегодня, 03:30 Анастасия Иванова
Призывы остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным ошибочны, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch.
Парламентарий отметил, что в реализации проекта принимают участие многие европейские компании.
"Северный поток — 2" призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы", — подчеркнул Эрнст.
Также политик сравнил обсуждение вопроса о приостановке строительства газопровода с "ударом самим себе".
"Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы", — считает он.
Кроме того, Эрнст призвал не ассоциировать "Северный поток — 2" с отдельными политическими лидерами.
По материалам: ria.ru