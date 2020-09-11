В IT-классы зачислены более 1900 московских школьников

Алексей Вольцев

В Москве в тестировании для зачисления в IT-классы приняли участие 6,5 тысячи девятиклассников, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что по итогам конкурсных испытаний всего в 10-е предпрофессиональные классы по этому направлению были зачислены в два раза больше учеников, чем в прошлом году.

«Информационные технологии становятся все более популярным направлением среди московских школьников. В 2020 году количество желающих поступить на новое направление предпрофессионального образования побило все рекорды — более 6,5 тысячи девятиклассников приняли участие в дистанционном тестировании. В этом году в 10-е классы проекта зачислены более 1900 московских школьников — это в два раза больше, чем в прошлом году. Общее же количество учащихся в ИТ-классах стало втрое больше — на сегодняшний день в них обучаются почти три тысячи ребят», - сказала Ракова.

В IT-классе обучение проходит по шести направлениям: «Большие данные», «Робототехника», «Технологии связи», «Моделирование и прототипирование», «Информационная безопасность», «Программирование».

Проект «IT-класс в московской школе» запустили в 2019 году в 35 школах. Партнерами выступают девять федеральных вузов и профильные компании. Классы оснащены современным оборудованием лабораторно-исследовательского комплекса «IT-полигон», который представляет собой рабочее место профессионалов в области веб-разработки, телекоммуникаций, аналитики данных, прототипирования и инжиниринга.