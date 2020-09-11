В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд

Алексей Вольцев

В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), сообщает пресс-служба Национального парка Крюгера.

На кадрах видно, как семь хищников, прячась в высокой траве, обнаруживают стадо парнокопытных. Стараясь оставаться незамеченными, львы приближаются, а затем начинают атаку.

Поймав одну из импал, прайд приступает к трапезе.

Комментаторы под видео жалеют жертву, но отмечают, что "это война за еду", и говорят о красоте кадров дикой природы.