В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд
Сегодня, 01:00 Алексей Вольцев
сен – РИА Новости. В ЮАР на видео сняли охоту львов на стадо импал (черных антилоп), сообщает пресс-служба Национального парка Крюгера.
На кадрах видно, как семь хищников, прячась в высокой траве, обнаруживают стадо парнокопытных. Стараясь оставаться незамеченными, львы приближаются, а затем начинают атаку.
Поймав одну из импал, прайд приступает к трапезе.
Комментаторы под видео жалеют жертву, но отмечают, что "это война за еду", и говорят о красоте кадров дикой природы.
По материалам: ria.ru