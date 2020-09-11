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В Кунгуре пьяная россиянка сбила 6-летнюю дочь и поехала дальше

В Кунгуре пьяная россиянка сбила 6-летнюю дочь и поехала дальше

В Пермском крае пьяная россиянка сбила свою шестилетнюю дочь и поехала дальше без нее. Против нее возбудили уголовное дело, однако даже после суда она осталась на свободе.

Как сообщается на сайте регионального управления МВД, 28-летняя местная жительница приобрела автомобиль ВАЗ-21102 и управляла им без водительского удостоверения; ее обучал сожитель, также не имеющий прав.

ДТП произошло уже через неделю после покупки машины. Женщина распивала спиртные напитки у знакомых, затем поругалась со своим молодым человеком и решила прокатиться на авто. Сдавая назад, она совершила наезд на свою дочь, сломав ей ногу, а затем уехала. В больницу девочку отвозила родственница.

Согласно решению суда, женщина признана виновной в нарушении ПДД и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также в оставлении места аварии. Суд пргиоворил ее к 3,5 годам колонии и лишил права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта, на два года. Отбывать наказание она будет после достижением ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

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По материалам: uposters.ru

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