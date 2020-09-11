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В Магадане представили мобильный детский технопарк «Кванториум»

В Магадане представили мобильный детский технопарк «Кванториум»

В Магадане состоялась презентация первого в области мобильного детского технопарка «Кванториум», сообщает Министерство образования Магаданской области. 

Он создан в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Мобильный технопарк создан на базе тягача повышенной проходимости «КамАЗ» с трансформируемым полуприцепом для эксплуатации в суровых климатических условиях. Мобильная станция с такими характеристиками является единственной в России. Мобильный технопарк сможет преодолевать большие расстояния, доставляя оборудование, необходимое для реализации дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности. 

Полуприцеп имеет девятиметровую платформу. Трансформируемая часть разработана по специальному заказу на Мытищинском приборостроительном заводе.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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