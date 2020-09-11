В Минпросвещения России обсудили вопросы обеспечения школьников младших классов горячим питанием

Влада Некрасова

Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко провёл совещание по вопросам обеспечения бесплатным горячим питанием школьников 1–4-х классов, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Мероприятие состоялось в режиме видео-конференц-связи, в нём приняли участие представители всех регионов страны.

Дмитрий Глушко подчеркнул, что Минпросвещения России находится в режиме постоянного взаимодействия с каждым из субъектов федерации, на которые поручением главы государства возложена обязанность организации качественного бесплатного горячего питания младшеклассников уже с начала этого учебного года. Он информировал, что с 17 сентября связь с родительской общественностью по вопросам горячего питания будет в том числе осуществляться и через портал «Госуслуги», а к постоянному мониторингу ситуации в целом по стране уже подключились Общероссийский народный фронт и партия «Единая Россия».

«Нам крайне важно вовлечь в эту деятельность общественные объединения и родительскую общественность. Необходимо прислушиваться к их замечаниям и комментариям, а полезные предложения брать в работу», – заявил первый заместитель министра.

О том, что Общероссийский народный фронт на постоянной основе фиксирует сигналы от родителей и доводит до регионов эту информацию для решения проблем, на совещании рассказал руководитель Бюро расследований Общероссийского народного фронта Валерий Алексеев.

«Мы ведём мониторинг всех обращений от родителей и направляем запросы по всем поступившим сигналам о проблемах в регионах, чтобы вопросы решались максимально оперативно. Ситуация в целом далека от критической, часть вопросов нуждается в элементарном разъяснении прав родителей и детей», – пояснил Валерий Алексеев.

Во время совещания Дмитрий Глушко также напомнил, что на официальном сайте Министерства запущен специальный раздел с актуальной информацией по обеспечению горячим питанием детей 1–4-х классов, а обратная связь от родителей в Министерство поступает также через федеральную горячую линию по телефону 8-800-200-91-85. При этом обращения именно по вопросам горячего питания в настоящее время немногочисленны. Мониторинг обращений по этим вопросам ведут и представители Общественного совета при Минпросвещения России и соответствующих советов в регионах.

«Мы уделяем пристальное внимание вопросам организации бесплатного горячего питания в начальной школе, и я могу отметить высокую степень ответственности и эффективность деятельности Министерства в этом направлении. Родители младших школьников – очень чуткая аудитория, тем более в вопросах питания своих детей. Министерство сумело организовать работу так, чтобы услышать все вопросы и добиться их решения в кратчайшие сроки», – отметил председатель Общественного совета при Минпросвещения России Виталий Сурвилло.

Участники совещания также обсудили позитивный опыт регионов: составление цикличного меню, привлечение к поставкам местных производителей и т.д.

«Количество учащихся начальной школы, которые питались в школьной столовой, в предыдущие годы составляло 20 процентов, сейчас это стопроцентный охват», – резюмировал Дмитрий Глушко.

Справочно

В соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов (с 1-го по 4-й класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы эти нормы охватили все регионы уже с нового учебного года. Для реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

Качественное, здоровое и полноценное горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их физическому развитию, а также отвечать всем стандартам и требованиям безопасности.