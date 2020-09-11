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В Петербурге представили виртуальный курс по ОБЖ

В Петербурге представили виртуальный курс по ОБЖ

В Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга разработчики представили учителям образовательную программу, основанную на тренировках в виртуальной реальности, сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Уроки рассчитаны на детей 13–14 лет. Уже подготовлены 15 сценариев по темам «Пожарная безопасность», «ЧС техногенного характера», «Автономное существование и топография», «Безопасная дорога в школу», «Противодействие экстремизму и терроризму».

На основе VR/AR-технологий подготовлен курс занятий для учебного предмета «ОБЖ», в котором ребята тренируются покидать горящие здания, ориентироваться в лесу, безопасно двигаться по замерзшему водоему и узнают, как не потеряться на вокзале. 

По словам разработчиков, учебные программы составлены с учетом рекомендаций психологов и спасателей. Курс подготовлен с участием представителей МЧС и медиков. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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