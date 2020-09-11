В Подмосковье в проекте «Урок цифры» в сентябре примут участие около 500 тысяч школьников

Алексей Вольцев

В Подмосковье в проекте «Урок цифры» в сентябре примут участие около 500 тысяч школьников, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«В сентябре цифровые навыки приобретут порядка 500 тысяч подмосковных школьников из более чем 1 тысячи школ», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, принимать участие в уроках будут учащиеся всех классов.

«В этот раз урок будет посвящен теме «Искусственный интеллект». Ученики пройдут все этапы создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля. Это уникальная возможность для ребят. Уверена, что цикл тематических уроков будет полезен ребятам, поможет им лучше ориентироваться в цифровом пространстве. В регионе также проходят и открытые уроки, например, 14 сентября в таком формате урок состоится в одинцовском десятом лицее», — отметила Каклюгина.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Новый «Урок цифры» разработан Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет учащимся получить знания от ведущих технологических компаний, развить навыки и компетенции в цифровой экономике, сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. На сайте проекта доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Проект уже охватил все 85 регионов России, а в прошлом учебном году при поддержке Россотрудничества тренажеры от ведущих российских компаний прошли учащиеся русскоязычных школ из 100 стран мира.