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В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся телемост со стажировочными площадками Академии Ворлдскиллс Россия

В рамках чемпионата «Молодые профессионалы» состоялся телемост со стажировочными площадками Академии Ворлдскиллс Россия

В рамках деловой программы финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоялся телемост со стажировочными площадками Академии Ворлдскиллс Россия и преподавателями (мастерами производственного обучения) колледжей и техникумов, сообщает пресс-служба проекта.

Участники поделились эффективными практиками повышения квалификации преподавателей, в том числе реализацией программ в дистанционном и распределенном форматах.

Анастасия Кручинина, начальник сетевых программ Академии Ворлдскиллс Россия, отметила, что в планах мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» стоит задача подготовить к 2024 году не менее 35 тыс. мастеров производственного обучения по программам, основанным на опыте Союза «Ворлдскиллс Россия». При этом не менее 10 тысяч преподавателей должны быть сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.

Основной темой обсуждения участников телемоста стали особенности и результаты перехода к очно-дистанционным форматам обучения в условиях пандемии.

В рамках дискуссии преподаватели обратили внимание на неготовность части слушателей учиться дистанционно: не у всех есть необходимые компьютерные навыки и технические возможности, мешает также разница в часовых поясах. Однако эксперты отметили, что в целом дистанционный и распределенный форматы имеют свои несомненные преимущества и выступают эффективными инструментами в образовательном процессе.

Деловая программа финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в дистанционном формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров, онлайн-дискуссий и воркшопов. Зрители и участники из любой точки России и мира могут присоединиться к мероприятию в режиме онлайн. 

Организаторами мероприятия в 2020 году стали Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кемеровской области, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

# Общество
По материалам: edu.ru

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