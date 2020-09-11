В России могут воссоздать систему страхования занятости

Анастасия Иванова

В России предлагают возродить систему страхования занятости, предполагающую создание Фонда, из которого гражданам будут выплачивать пособия при увольнении. Об этом сказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интервью «Парламентской газете». ​ ​ ​ ​ ​

По словам Исаева, страхование занятости — это ещё только идея, которую предлагается обсудить. «В своё время такая система существовала в Российской Федерации, но была диверсифицирована — фонды страхования занятости были в регионах, поэтому особой эффективности их работа не показала», — сказал депутат. Он отметил, что существует три стороны социального партнёрства — государство, работники и работодатели. Предполагается, что вклад, который государство сейчас вносит в систему занятости, оно будет продолжать вносить. «К этому мы предлагаем добавить маленький взнос — по 0,5% от зарплаты с работников и работодателей. Эти средства пойдут на формирование Фонда занятости»,- пояснил Исаев.

Он подчеркнул, что такой подход может быть выгоден и работникам, и работодателям. На сегодняшний день руководитель при сокращении штата не экономит деньги, а увеличивает расходы, потому что обязан за два месяца предупредить работника, который вправе после предупреждения пойти искать новую работу и не продолжать деятельность там, откуда его увольняют. При этом человеку должны выплатить пособие в размере зарплаты за месяц. Выходит, что работодатель должен заплатить сразу три зарплаты.

Если будет создан Фонд, указанные обязательства переведут на службу занятости, чтобы она выплачивала и две зарплаты, и выходное пособие. Кроме того, формирование резерва в виде Фонда занятости может решить вопросы с погашением задолженности по зарплате обанкротившихся предприятий, отметил Исаев.

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