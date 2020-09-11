Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России могут воссоздать систему страхования занятости

В России могут воссоздать систему страхования занятости

В России предлагают возродить систему страхования занятости, предполагающую создание Фонда, из которого гражданам будут выплачивать пособия при увольнении. Об этом сказал первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интервью «Парламентской газете».  ​ ​ ​ ​ ​

По словам Исаева, страхование занятости — это ещё только идея, которую предлагается обсудить. «В своё время такая система существовала в Российской Федерации, но была диверсифицирована — фонды страхования занятости были в регионах, поэтому особой эффективности их работа не показала», — сказал депутат. Он отметил, что существует три стороны социального партнёрства — государство, работники и работодатели. Предполагается, что вклад, который государство сейчас вносит в систему занятости, оно будет продолжать вносить. «К этому мы предлагаем добавить маленький взнос — по 0,5% от зарплаты с работников и работодателей. Эти средства пойдут на формирование Фонда занятости»,- пояснил Исаев.

Он подчеркнул, что такой подход может быть выгоден и работникам, и работодателям. На сегодняшний день руководитель при сокращении штата не экономит деньги, а увеличивает расходы, потому что обязан за два месяца предупредить работника, который вправе после предупреждения пойти искать новую работу и не продолжать деятельность там, откуда его увольняют. При этом человеку должны выплатить пособие в размере зарплаты за месяц. Выходит, что работодатель должен заплатить сразу три зарплаты.

Если будет создан Фонд, указанные обязательства переведут на службу занятости, чтобы она выплачивала и две зарплаты, и выходное пособие. Кроме того, формирование резерва в виде Фонда занятости может решить вопросы с погашением задолженности по зарплате обанкротившихся предприятий, отметил Исаев.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд
В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд
Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9
Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Минниханов, Шаймиев и расследование команды Навального
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем ингредиенте
Полиглутаминовая кислота: что нужно знать о новом увлажняющем
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли обучение в Москве и в Хабаровске
Преподаватели и наставники первого в Бурятии «IT-куба» прошли
В Омске открыли детский сад на 200 мест
В Омске открыли детский сад на 200 мест
Школы Ингушетии модернизируют в рамках нацпроекта «Образование»
Школы Ингушетии модернизируют в рамках нацпроекта «Образование»
Начало рассеивающей Луны 10 сентября 2020 года: астрологи о тайных знаках осени
Начало рассеивающей Луны 10 сентября 2020 года: астрологи о тайных
Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре беспорядка
Очевидное вероятное. Зачем Deutsche Bank заговорил о новой эре
Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом
Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о докторе Рошале
"Полный набор статей": юрист Илья Ремесло оценил реплики Милова о

Топ на сегодня

Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

Самозанятым будет проще устроиться на биржу труда
Фонд соцстрахования предлагает расширить полномочия служб занятости
В России могут создать Фонд занятости инвалидов, рассказал Терентьев
Топилин назвал технически возможным объединение внебюджетных фондов