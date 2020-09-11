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В России уточнили сроки отзыва правительства на законопроекты

В России уточнили сроки отзыва правительства на законопроекты

Тема: Какие законы вступают в силу


В течение месяца с даты поступления законопроекта в правительство оно должно будет направить в Госдуму заключение на документ. Такое постановление кабмина вступает в силу 11 сентября.

Постановление вносит изменения в порядок законопроектной деятельности Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. В частности, установлено, что официальный отзыв кабмина на законопроект, который готов к рассмотрению в первом чтении, будут направлять в течение месяца с даты поступления проекта в правительство.

По словам главы Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, это ускорит процесс рассмотрения инициатив. «Остаётся только надеяться, что эти сроки будут соблюдать, — сказал депутат «Парламентской газете». — Иногда процесс получения отзыва существенно затягивается, хотя есть и ряд объективных причин, связанных с объёмом законотворческой работы».

Также уточняется, что при рассмотрении законопроектов на заседаниях комитетов или на пленарных заседаниях Совета Федерации и Госдумы, в случае отсутствия руководителя или замруководителя министерства, который назначен официальным представителем кабмина, его обязанности может исполнять другой заместитель министра.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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