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В российских магазинах могут сделать двойные ценники

В российских магазинах могут сделать двойные ценники

Союз потребителей России обратился в Минпромторг с предложением ввести в российских магазинах новые ценники, сообщает газета "Известия".

Согласно предложению, на ценниках должна указываться не только стоимость товара, но и вес или объем продукта. Это должно не позволить производителям, например, разливать 950 мл молока в литровый пакет, при этом устанавливая за продукт обычную цену. Двойные ценники также помогут потребителям сравнивать стоимость товаров, не прибегая к математическим расчетам.

Тем не менее в Минпромторге отметили, что эта инициатива "перегрузит" ценники лишней информацией, а продавцы начнут "применять сокращения или изменять шрифт для экономии места". К тому же газета отмечает, что некоторые ретейлеры уже используют двойные ценники.

Согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось. Предложение также будет представлено деловому сообществу в рамках обсуждения документа.

Ранее производители и поставщики продовольственных продуктов обратились к правительству с призывом ввести карточки на продукты для малообеспеченных россиян.

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По материалам: uposters.ru

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