В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона

Лидия Мартынова

. Мэрилин Мэнсон выпустил еще один "оглушительный" сингл из своего нового альбома, выход которого ожидается 11 сентября.

Песня под названием "Don’t chase the dead" — второй сингл с пластинки "We are chaos", презентованный до ее релиза.

вышел еще в июле.

Также в июле Мэнсон рассказывал, что альбом уже записан, уточняя, что у него традиционная структура с двумя сторонами: А и Б.

"Мы очень внимательно подошли к распределению песен по двум сторонам, хотя это было не сложно. Ни одной композиции из альбома мы не выкинули", — пояснил он.

Предыдущий альбом группы "Heaven Upside Down" вышел в 2017 году.