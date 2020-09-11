В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
Сегодня, 02:30 Лидия Мартынова
. Мэрилин Мэнсон выпустил еще один "оглушительный" сингл из своего нового альбома, выход которого ожидается 11 сентября.
Песня под названием "Don’t chase the dead" — второй сингл с пластинки "We are chaos", презентованный до ее релиза.
вышел еще в июле.
Также в июле Мэнсон рассказывал, что альбом уже записан, уточняя, что у него традиционная структура с двумя сторонами: А и Б.
"Мы очень внимательно подошли к распределению песен по двум сторонам, хотя это было не сложно. Ни одной композиции из альбома мы не выкинули", — пояснил он.
Предыдущий альбом группы "Heaven Upside Down" вышел в 2017 году.
По материалам: ria.ru