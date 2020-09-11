В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»

Лидия Мартынова

В Скопинском районе Рязанской области на базе Секиринской школы создадут центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает газета «Известия».

В помещении уже завершен ремонт и проходит монтаж оборудования.

Отмечается, что в центре дети будут получать дополнительные знания по технологии, ОБЖ и информатике. Закуплены тренажеры, манекены, аптечки, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, телефоны, микрофоны и 10 ноутбуков.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.