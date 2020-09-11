Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»

В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»

В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»

В Скопинском районе Рязанской области на базе Секиринской школы создадут центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщает газета «Известия». 

В помещении уже завершен ремонт и проходит монтаж оборудования.

Отмечается, что в центре дети будут получать дополнительные знания по технологии, ОБЖ и информатике. Закуплены тренажеры, манекены, аптечки, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, телефоны, микрофоны и 10 ноутбуков. 

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»
В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»
В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов
В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов
Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»
Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»
Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться галстуками
Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд
В ЮАР на видео сняли, как охотится львиный прайд
Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9
Чонгук и Ви украли сердца поклонников на станции KBS News9

Топ на сегодня

Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

Центры «Точка роста» открылись в 34 школах Ярославской области
В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»
В Смоленской области будет открыто 42 центра «Точка роста»
В Ставропольском крае завершается оснащение центров «Точка роста»