В США признали неэффективным медицинский скрининг туристов на COVID-19

Алексей Вольцев

С 14 сентября США прекращают в аэропортах усиленный скрининг прибывающих из-за границы пассажиров на коронавирус COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ. Проверка здоровья пассажиров в аэропортах не доказала свою эффективность, говорят специалисты.

Напомним, в пассажиры из группы стран повышенного риска (Китай, Великобритания, Ирландия, Бразилия, Иран и страны Шенгенского соглашения) с января могли прилетать только в 15 назначенных аэропортов США. Им измеряли температуру, требовали предоставить «декларацию здоровья», проверяли текущее состояние и брали контактную информацию.

Представитель управления транспортной безопасности США сообщил, что из 675 000 пассажиров, прошедших проверку в аэропортах, менее 15 пассажиров (0,002%) были инфицированы вирусом. Таким образом, система оказаласьнеэффективной: она, по сути, «ловила воздух», расходуя деньги, время и труд специалистов.

Торговая ассоциация Airlines for America (А4А) поддержала это решение властей США в своем заявлении для CNN.

«Мы продолжаем поддерживать расходование дефицитных ресурсов для скрининга там, где они могут быть наилучшим образом использованы, но больше не считаем, что имеет смысл продолжать скрининг в этих 15 аэропортах, учитывая чрезвычайно низкое число идентифицированных пассажиров, выявленных Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)», - сообщили в А4А.

Проверки туристов прекратят с понедельника, 14 сентября, а пассажирам больше не нужно будет лететь в определенные аэропорты, используемые для скрининга прибывающих на COVID-19.

В прошлом месяце CDC отменил рекомендацию для путешественников проводить 14-дневный карантин после поездки, хотя некоторые штаты отдельно все еще требуют этого для внутренних поездок.