Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе

В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе

Метровый питон укусил 18-летнего тайца за пенис, когда молодой человек присел на унитаз. Пострадавшего экстренно госпитализировали в местную больницу, сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в доме в городе Нонтхабури. 18-летний Сирафоп Масукарат почувствовал жгучую боль, когда сидел на унитазе.

Взглянув вниз, молодой человек увидел змею, вцепившуюся своими челюстями в кончик его пениса. 

"Повсюду была кровь. Это был небольшой питон, но его укус был очень сильным и болезненным", - рассказал Сирафоп Масукарат.

Медикам в ближайшей больнице пришлось наложить молодому человеку 3 шва на головку его пениса. К счастью, змея оказалась неядовитой.

Приехавшие в дом Сирафопа Масукарата специалисты обнаружили, что питон по-прежнему находится в унитазе. Им удалось положить змею в мешок и вывезти в лес.

"Я надеюсь, что мой пенис сможет восстановиться", - говорит теперь Сирафоп Масукарат.

Как писал Ruposters, ранее метровая змея заползла в рот уснувшей россиянке.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе
В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
В Сети появился новый сингл Мэрилина Мэнсона
В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»
В Скопинском районе Рязанской области создадут центр «Точка роста»
В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов
В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов
Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»
Минпросвещения России запускает акцию «Мой учитель»
Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться галстуками
Готовому вернуться в Грузию Саакашвили посоветовали запасаться
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии

Топ на сегодня

Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Черная нить на запястье: что значит и как правильно ее носить
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Алек и Хилария Болдуин в пятый раз стали родителями
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
Как Киев «кинул» Путина: события ночи 10 сентября — EADaily
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское братство" в Белоруссии
Сербия подчинилась требованию ЕС отказаться от учений "Славянское

Еще по теме

В американских яслях ребенка укусила ядовитая змея
В Африке из унитаза вытянули огромную живую кобру
В желудке питона, пойманного в США, обнаружили 3-х оленей
Огромный питон не дал сделать с собой селфи