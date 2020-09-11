В Таиланде змея схватила мужчину за пенис, когда он сидел на унитазе

Вадим Карасев

Метровый питон укусил 18-летнего тайца за пенис, когда молодой человек присел на унитаз. Пострадавшего экстренно госпитализировали в местную больницу, сообщает The Sun.

Инцидент произошёл в доме в городе Нонтхабури. 18-летний Сирафоп Масукарат почувствовал жгучую боль, когда сидел на унитазе.



Взглянув вниз, молодой человек увидел змею, вцепившуюся своими челюстями в кончик его пениса.

"Повсюду была кровь. Это был небольшой питон, но его укус был очень сильным и болезненным", - рассказал Сирафоп Масукарат.

Медикам в ближайшей больнице пришлось наложить молодому человеку 3 шва на головку его пениса. К счастью, змея оказалась неядовитой.

Приехавшие в дом Сирафопа Масукарата специалисты обнаружили, что питон по-прежнему находится в унитазе. Им удалось положить змею в мешок и вывезти в лес.

"Я надеюсь, что мой пенис сможет восстановиться", - говорит теперь Сирафоп Масукарат.

Как писал Ruposters, ранее метровая змея заползла в рот уснувшей россиянке.