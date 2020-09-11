В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября

Лидия Мартынова

Более 24% избирателей Татарстана проголосовали в первый день досрочного голосования в пятницу на выборах президента республики, сообщил председатель регионального центризбиркома Андрей Кондратьев.

С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата госсовета Татарстана.





"По состоянию на 18.00 часов 11 сентября… в Татарстане проголосовали 24,3% от общего количества избирателей. Считаю, что избирательная кампания в Татарстане идет активно, мы это чувствуем, мы благодарим избирателей за активность", - сказал Кондратьев журналистам.

Глава ЦИК республики напомнил, что активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек. В 8 утра пятницы, по его словам, в Татарстане открылись 2807 участковых избирательных комиссий, работают все 65 территориальных избирательных комиссий, готова к исполнению всех возложенных обязанностей центральная избирательная комиссия Татарстана. Часть избирательных участков – 972 – в первый день работали на придомовых территориях в специально оборудованных шатрах и автобусах. В субботу, во второй день досрочного голосования, избиратели смогут сделать свой выбор также на придомовых территориях, на дому, а в воскресенье – на избирательных участках и на дому.