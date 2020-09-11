В Тверской области в Удомле откроют центр «IT-куб» и технопарк «Кванториум»

Алексей Вольцев

В Тверской области в Удомле откроют центр «IT-куб» и технопарк «Кванториум», сообщает издание «Тверские ведомости».

Площадкой размещения центра «IT-куб» станет второе здание Удомельского колледжа. Здесь планируется создание целого комплекса дополнительных образовательных услуг.

В 2021 году здесь также будут продолжены работы по размещению детского технопарка «Кванториум», который станет филиалом тверского. На площадке технопарка разместят 5 учебных классов, хайтек, лекторий, шахматную гостиную, зону для проектной деятельности, а также – помещение для персонала, гардероб, санузлы и другие вспомогательные помещения. «Кванториум» планируется сделать межмуниципальным – получать знания смогут школьники из соседних районов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.