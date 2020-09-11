«Виновата свекровь!» — Тимати и Решетова расстались из-за Симоны?

Анастасия Иванова

Сегодня модель Анастасия Решетова объявила у себя в Instagram неприятную новость — ее союз с Тимати распался. Как призналась избранница музыканта, 2020 год стал переломным в отношениях, и их союз не выдержал проверки на прочность.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Однако в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться»,

— написала модель.

Пользователей сети шокировало это заявление. Они с трепетом наблюдали за развитием отношений Анастасии и Тимати. Некоторые даже считали их каноном любви. Теперь поклонники уверены, что мать рэпера Симона Юнусова причастна к их расставания. Напомним, что отношения возлюбленной Анастасии Решетовой с Симоной не заладились с самого начала. Все дело в том, что Симона очень близка с бывшей избранницей музыканта Аленой Шишковой. Именно ее дочку Алису Юнусова любит больше, уделяя ее воспитанию огромное внимание. Так считают пользователи сети.

Многие отметили, что Решетова специально уехала отдыхать в Сен-Тропе к отцу Тимати, зная, что у Симоны с ним напряженные отношения.

«Они даже не подписаны друг на друга в социальных сетях», «Свекровь точно имеет отношение к этому делу», «Не обошлось и без советов Симоны», «Я одна считаю, что Симона сподвигла Тимати к этому решению», «Виновата свекровь»,

— комментируют подписчики новость.

Однако сама Анастасия заявляет, что никакие другие люди не причастны к их расставанию.

«Говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла»,

– категорично заявила модель.

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