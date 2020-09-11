«Виновата свекровь!» — Тимати и Решетова расстались из-за Симоны?
Сегодня модель Анастасия Решетова объявила у себя в Instagram неприятную новость — ее союз с Тимати распался. Как призналась избранница музыканта, 2020 год стал переломным в отношениях, и их союз не выдержал проверки на прочность.
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Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу. 🙏🏽🔒
«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Однако в этой жизни нет ничего вечного, и все имеет свойство заканчиваться»,— написала модель.
Пользователей сети шокировало это заявление. Они с трепетом наблюдали за развитием отношений Анастасии и Тимати. Некоторые даже считали их каноном любви. Теперь поклонники уверены, что мать рэпера Симона Юнусова причастна к их расставания. Напомним, что отношения возлюбленной Анастасии Решетовой с Симоной не заладились с самого начала. Все дело в том, что Симона очень близка с бывшей избранницей музыканта Аленой Шишковой. Именно ее дочку Алису Юнусова любит больше, уделяя ее воспитанию огромное внимание. Так считают пользователи сети.
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Когда в последний раз я была у своего остеопата, он сказал, что я очень много нервничаю и не доверяю Вселенной. Это абсолютная истина! ⠀ Я всё время живу в будущем, пропуская всю прелесть настоящего момента((( Я предугадываю события, причём в отрицательной динамике! Мне не приходит в голову, что всё может быть хорошо, а если так происходит, то мне проще списать на случайность)⠀ Я не верю в «розовых единорогов», или в то, что я достойна чего-то особенного. Дорогие моему сердцу столько раз оказывались «обычными» людьми со всеми человеческими пороками, что я перестала их идеализировать.⠀ ⠀ Я откровенна, не осторожна, но двери в мой мир наглухо закрыты. Только дети способны меня сильно ранить, но это пройдёт в процессе становления их родителями))) ⠀ По - настоящему хорошо мне бывает только рядом с каждым сыном по отдельности, так как вместе, это уже конкуренция.😅⠀ В детстве у меня не было возможности проводить время отдельно с каждым, поэтому сейчас навёрстываю упущенное.)))⠀ ⠀ Скажу вам честно, для меня самое сложное- перестать всё контролировать и дать время времени...⠀ Я учусь доверять Мирозданию, пускать какие то вещи на самотёк, ведь независимо от моих усилий, всё произойдёт так, как должно... ⠀ #мысливслух 🤔
Многие отметили, что Решетова специально уехала отдыхать в Сен-Тропе к отцу Тимати, зная, что у Симоны с ним напряженные отношения.
«Они даже не подписаны друг на друга в социальных сетях», «Свекровь точно имеет отношение к этому делу», «Не обошлось и без советов Симоны», «Я одна считаю, что Симона сподвигла Тимати к этому решению», «Виновата свекровь»,— комментируют подписчики новость.
Однако сама Анастасия заявляет, что никакие другие люди не причастны к их расставанию.
«Говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла»,– категорично заявила модель.
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