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Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске

Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске

В Краевом центре образования Хабаровска открылся второй центр цифрового образования «IT-куб», сообщает Министерство образования и науки Хабаровского края. 

В нем будут обучаться 400 детей в возрасте от 7 до 18 лет. Кроме того, посредством дистанционных технологий будет проходить обучение ребят со всего края. Также здесь планируется проводить различные соревнования и мастер-классы в области цифровых технологий.

Центр «IT-куб» – инновационная площадка дополнительного образования, направленная на развитие компетенций школьников в области программирования. Он формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании-лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков. На создание второго «IT-куба» из федерального бюджета выделено 12,9 млн рублей. 

Подготовка юных специалистов будет вестись по направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы искусственного интеллекта, основы программирования и цифровой грамотности, основы алгоритмики и логики, программирование роботов, кибергигиена и большие данные.

«IT-кубы» в крае создаются в рамках реализации национального проекта «Образование». 

# Общество
По материалам: edu.ru

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