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Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии

Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
Заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор Валерий Петров посетил Сирию, там он встретился с руководством министерства обороны и органов военной юстиции этой страны, а также провел прием военнослужащих на российской авиабазе Хмеймим, сообщил журналистам представитель российской группировки войск в Сирии.

"В период с 8 по 9 сентября по поручению генерального прокурора Российской Федерации заместитель генерального прокурора РФ - главный военный прокурор государственный советник юстиции I класса Валерий Петров совершил рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - сказал он.

На авиабазе Хмеймим прокурора встретил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко. Петров провел прием военнослужащих, ответил на их вопросы по социальным правам и гарантиям.


Также на авиабазе состоялось награждение сотрудников военной прокуратуры, которые несут службу в Сирии и занимаются документированием военных преступлений, совершенных боевиками. Кроме того, военный прокурор возложил цветы к монументу российским военным, погибшим в ходе военной операции в Сирии.

# Россия
По материалам: ria.ru

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