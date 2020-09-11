Женский гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года

Вадим Карасев

Женщинам требуется отдельный астрономический подход. Именно женский гороскоп поможет заглянуть в будущее, обрести уверенность в завтрашнем дне и разобраться во всех ситуациях наступающей недели.

Планеты прибавят энергии и сил для того, чтобы взяться за новое дело, запустить новый проект, покорить новую вершину. На этой неделе не нужно себя заставлять заниматься нудной работой, выполнять задачи лишь по обязанности, через «не могу». С 14 по 20 сентября нас будут вести наши желания, поэтому постарайтесь дать волю своим фантазиям и мечтам — вот рецепт счастья на предстоящие дни. Самое главное, чтобы эти порывы не противоречили здравому смыслу.

Женщина-Овен

Женщины-Овны смогут достичь успеха, если найдут равновесие с собой и с окружающим миром. Сейчас они заходят в новую неделю на низких вибрациях, поэтому очень важно сгенерировать силы и направить их все на выход из тупикового положения. Как только энергия сбалансируется, получится совершить резкий скачок и разом управиться со всеми неотложными делами. Но первостепенная задача — снизить активность и важность событий. Не стоит придавать избыточного значения себе, людям, обстоятельствам, проблемам и жизни и зацикливать внимание на мелочах.

Женщина-Телец

Неделя пройдет весьма спокойно, без резких скачков и перекосов в какую-либо сторону. В таком режиме женщины-Тельцы смогут прийти к нужным им целям. Единственное, о чем предупреждают астрологи, — это угроза депрессивного состояния. Есть риск подвергнуть себя эмоциональным перепадам и привлечь манипуляторов, которые почувствуют незащищенность и начнут азартно самоутверждаться за счет вашей энергии. Нельзя позволить людям играть на своих чувствах, нервах и слабостях. Команда сайта dailyhoro.ru советует взять на вооружение 3 ежедневных упражнения для повышения самоуверенности.

Женщина-Близнецы

На этой неделе женщины-Близнецы столкнутся с неуверенностью в форме навязчивых мыслей, тревог и страхов. Разрушительные чувства могут запереть их лучшие порывы внутри, что заблокирует желания и результаты в будущем. В таком подавленном состоянии прогнозы на будущее будут пессимистичными, и это может лишь усугубить положение вещей. Негатив — мощный генератор худших ожиданий. Крайне важно сейчас изменить сценарий жизни, чтобы выйти на новый уровень и достичь желаемого. Пережить бурю внутри помогут банальные радости и яркие эмоции.

Женщина-Рак

Женская энергия Раков на этой неделе может расходоваться на подпитку избыточных потенциалов. Астрологи относят к ним внутренние и внешние конфликты, утомительное ожидание, необходимость контролировать себя, чужие обязанности, страх перед будущим. Свободной энергии с трудом хватит на этот список. Женщины-Раки рискуют полностью израсходовать запас сил на старте осени, довести себя до энергетического истощения и перестать двигаться вперед. Уровень энергии сейчас достаточно низкий и требует подпитки. Можно заняться спортом, творчеством или медитациями для уравновешивания внутренней энергии.

Женщина-Лев

Единственная свобода, которой будут располагать женщины-Львы на этой неделе, — это свобода выбора. Звезды гороскопа рекомендуют провести ближайшие 7 дней в спокойной жизнеутверждающей обстановке, в которой есть место творчеству, азарту и полету фантазии. Внутренняя легкость станет движущей силой, которая обязательно приведет к реализации замыслов. Движение ветра судьбы сейчас направлено в сторону Львов, поэтому можно ждать благоприятного развития ситуации. Самое главное — использовать все шансы по максимуму: это поможет получить щедрый подарок от Вселенной.

Женщина-Дева

На пути к счастью женщинам-Девам не сможет помешать ничто, кроме них самих. Сейчас никак нельзя терять веру в себя и свои силы. Если заниматься чем-либо в состоянии неуверенности, результат заведомо будет плохим. Чем сильнее будет внутреннее напряжение и страх сделать плохо, тем хуже будет исход. Астрологи советуют избегать состояния подавленности и оцепенения. Сделать это поможет четкий план. Именно нацеленность на результат и наглядный список задач перед глазами подзарядят уверенность, а она, в свою очередь, выведет к интересным открытиям.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам, которые решили изменить свою жизнь, астрологи советуют чаще повторять в мыслях позитивные установки, и тогда желания обязательно воплотятся в ближайшем будущем. Достаточно обратиться к глубинам своего подсознания, чтобы выявить свои сильные стороны и высвободить подавленные энергетические импульсы. Позитивное мышление в этом случае окажет неоценимую услугу и буквально притянет к вам желаемые возможности. А дальше дело за малым — принимать блага и охотно их реализовать в своей жизни. Именно сильное намерение — залог успеха и исполнения намеченных планов.

Женщина-Скорпион

Не совсем благоприятная неделя ждет представительниц Скорпиона: они могут столкнуться с серьезными трудностями. Звезды подсказывают, что они будут связаны со сложностями при достижении намеченных целей. Астрологи советуют не тратить слишком много энергии: это может привести к негативному сценарию, когда приложенные усилия будут потрачены на пустую борьбу с обстоятельствами. Неделю стоит переждать, не поддавшись на провокации внешнего мира: чуть дальше колесо фортуны закрутится и выведет на более благоприятный уровень.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам наступающая неделя принесет запоминающиеся события, которые затронут их лично. Начало нового этапа символизирует разрушение, но именно оно откроет дорогу позитивным переменам в обозримом будущем. Необходимо чувствовать себя главной, понимать свои возможности, знать путь своего предназначения и не ставить перед собой невыполнимых задач. Какое бы тяжелое испытание ни припасли звезды, важно помнить: все можно обернуть себе на пользу и получить от жизни максимум.

Женщина-Козерог

Энергетический уровень будет понижен, из-за чего представительницы Козерога не смогут выйти на высокий уровень в профессиональной сфере. Ветер перемен подует в сторону духовного роста и сподвигнет на большие перемены в жизни. Получится яснее понять свои кармические задачи, осознать ошибки и найти истинные цели. Заинтересованность этими темами поможет уверенно вести дела, осваивать новые горизонты и продвигаться в сторону благополучия. Погружение на глубину позволит лучше узнать себя и увидеть свои возможности с более «широкой» стороны.

Женщина-Водолей

Наступающая неделя приготовила для женщин-Водолеев легкие испытания на прочность, а значит, будет намного легче устоять перед ударами судьбы. Астрологи предупреждают заранее: неделя может оказаться очень беспокойной, поэтому, столкнувшись со сложными и запутанными ситуациями, не стоит кардинально менять свои планы и делать то, что не внушает доверия. Борьба за свои мечты может принести неприятные последствия. Намного лучше немного ослабить контроль и подстраиваться к любой ситуации. Не пытайтесь подавить влияние звезд, а, напротив, будьте покладистей, и все наладится.

Женщина-Рыбы

Женщины-Рыбы обретут ясность, куда им хочется двигаться и что нужно делать в ближайшие месяцы для достижения намеченного. На пути к успеху они будут встречать только те испытания, с которыми способны справиться. Во многом это заслуга планет-покровителей, которые наполнят Рыб силой и уверенностью в себе. Ощутив, что двери открыты во всех направлениях, можно начать покорять новые вершины и устанавливать свои правила. Чистое сознание сейчас — залог успеха. Астрологи советуют четко построить планы на будущее: семена, которые будут посеяны на этой неделе, очень скоро дадут свои плоды.