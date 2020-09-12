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46-летняя Натали случайно засветила обнаженную грудь

46-летняя Натали случайно засветила обнаженную грудь

Российская певица Натали пробуждает фантазию своих поклонников откровенными снимками. У себя в Instagram она опубликовала кадры со съемок нового клипа «Поехали на дачу». Премьера уже состоялась на YouTube.


На снимке Натали предстала в ярком образе русалки с длинными волосами. Подписчики смогли оценить фигуру артистки, так как она позировала топлес, игриво прикрывая грудь ракушкой. Довольно смело, не правда ли? Натали вызвала бурю эмоций у поклонников.


«Я тебя вижу для народа На’ви из фильма «Аватар», значит, «Я тебя люблю», «Вижу тебя сердцем»… Вижу вас»,

— подписала кадры Натали.

Подписчиков очень впечатлили кадры Натали. Они даже сравнили певицу с богиней Афродитой, феей и морской царевной. Однако некоторые посчитали эту выходку аморальной. Пользователи сети ехидно спросили, знает ли муж о подобных откровенных съемках.

«И как муж вас отпустил на такие съемки?», «Ваш муж в курсе происходящего?»

— уточняют подписчики.
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Вот,стою,такая одинокая..,как-будто...(фото 1,2,3) Но,нет! За мной следят ...в монитор профессиональные,зоркие взгляды (фото 4) моих любимых @mariaskobeleva , @rymakova , @tvelinalena 😍 На 5,6 фото - @sergeyskomarov , молоденький,хорошенький,классный,оператор ,снимает меня впервые.. На фото 7 (к нам спинами) -любимые @seredinparis и @mariaskobeleva в рабочем процессе💖💜 #поехалинадачу #натали #наталивобразе💃 #новыйклип #красивыйклип #всепоехалинадачу #танцуютвсе

A post shared by НАТАЛИ (@natali_star74) on

Отметим, что многодетная мать нередко демонстрирует своим подписчикам фотографии 18+. А ты считаешь подобные снимки имеют место быть в профиле популярной певицы? Пиши свое мнение в комментариях.

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По материалам: popcake.tv

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