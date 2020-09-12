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Афганский узел: Кабул — за мир, США — за права женщин, а талибы — за ислам

Афганский узел: Кабул — за мир, США — за права женщин, а талибы — за ислам

12 сентября в столице Катара Дохе начались переговоры между представителями властей Афганистана и движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Как сообщает AFP, перед тем как сесть за стол переговоров, главы делегаций выступили с краткими речами на церемонии открытия саммита. Первым слово взял бывший афганский премьер-министр Абдулла Абдулла, представляющий интересы официального Кабула.

«Мы должны воспользоваться исключительной возможностью достичь мира. Нам нужно прекратить насилие и договориться о перемирии как можно скорее», — заявил он.

Так как переговоры проходят под эгидой США, в церемонии принял участие государственный секретарь США Майк Помпео. Он также выступил, пожелав Афганистану «самостоятельно определить политическую систему в стране», и выразив надежду на сохранение прав женщин в обществе.

В ответной речи сооснователь «Талибана» мулла Абдул-Гани Барадар никаких ожидаемых «шагов на встречу» не сделал. Он призвал «не приносить ислам в жертву личным интересам» и принимать религиозные положения при переговорах.

Как сообщало ИА Newstes, в феврале движение «Талибан» и США подписали мирное соглашение. Оно предполагает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана, освобождение пленных с обеих сторон и формирование нового правительства с участием талибов.

Однако вскоре военные действия возобновились, так как талибы сочли, что противная сторона не выполняет своих обязательств. Из-за этого моджахеды продолжают наносить удары по американским военным базам.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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