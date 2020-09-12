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Алена Шишкова и мать Тимати повеселились после его развода с Решетовой

Алена Шишкова и мать Тимати повеселились после его развода с Решетовой

Симона Юнусова, мать Тимати, подверглась хейту поклонников ее сына из-за того, что стала причиной его расставания с Анастасией Решетовой. Однако, будет справедливо сказать, что мы не можем знать, что происходило внутри их семьи на самом деле. Но теорию фолловеров музыканта подтверждает ее реакция в Instagram после официального заявления о расторжении брака.


Все дело в том, что Юнусовой приписывали сговор с первой супругой Тимура, Аленой Шишковой, которую, по мнению публики, бабушка Алисы просто обожает. Последние негативные комментарии о том, что «Юнусова везде пихает свою Алису» она, по-видимому, услышала и решила продемонстрировать это на деле триумфальным роликом в Instagram, наплевав на общественное мнение. Бабушкина радость на видео делится с подписчиками своей биографией, а Юнусова забавляется, хихикает и подсказывает ей.


Алена Шишкова пошла дальше и показала свое превосходство более явно, опубликовав видео с высокомерной походкой в белом пальто и оставив комментарий с отсылкой на развод Тимати.

«Знаю, вы ждёте от меня комментарий, но тут просто реклама пальто. Спасибо, оно супер»

Как после таких постов не верить в женский сговор против Решетовой?

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Я вижу, как девочки сокрушаются от цифры- «30» и всерьёз думают, что это образно говоря-«конец». Именно с 30 начинается отсчёт взрослой женской жизни. Что происходит дальше? А дальше: счастливые моменты, страсти, переживания, разочарования, восторг- всё сжимается во времени, ты только начинаешь что-то понимать и... наступает сегодня. Вы даже не представляете насколько это - «вдруг»! ⠀ 70 лет...🙈 Сестричка моя, мой единственный верный друг! Я вижу, как ты стоишь у зеркала в коридоре нашей « хрущёвки» и сосредоточено давишь юношеские прыщики. Даже я знаю, что этого делать нельзя, но кто меня услышит, я-мелкая... ⠀ Ты плюёшь в коробочку с Ленинградской тушью, чтобы накрасить ресницы и смотришь на своё отражение. Ты собираешься на свидание с Сашкой, который по словам бабушки тебе не пара, так как он простой рабочий, а ты из интеллигентной семьи... Я конечно ревную, но интерес намного сильнее))).. ⠀ Мамина пощёчина, потому, что ты не пришла ночевать. Я реву и ненавижу маму, мне жалко тебя... ⠀ Вот ты приводишь знакомить родителей с будущим мужем, вбегаешь на кухню с горящими щеками и сияющим взглядом. Ты такая счастливая! ⠀ Мы ждём тебя из роддома с дочкой... потом вместе летим в Израиль «рожать» твоего внука. В сентябре ему 16, а тебе сегодня 70!!! Как, когда, почему так быстро?!!! ⠀ Родная душа, не оставляй меня одну, только ты умеешь так заботиться и любить, не требуя ничего взамен. Живи долго сестричка! ❤️

A post shared by Simona Chernomorskaya (@simona280) on

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По материалам: popcake.tv

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