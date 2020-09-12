Алена Шишкова и мать Тимати повеселились после его развода с Решетовой

Анастасия Иванова

Симона Юнусова, мать Тимати, подверглась хейту поклонников ее сына из-за того, что стала причиной его расставания с Анастасией Решетовой. Однако, будет справедливо сказать, что мы не можем знать, что происходило внутри их семьи на самом деле. Но теорию фолловеров музыканта подтверждает ее реакция в Instagram после официального заявления о расторжении брака.

Все дело в том, что Юнусовой приписывали сговор с первой супругой Тимура, Аленой Шишковой, которую, по мнению публики, бабушка Алисы просто обожает. Последние негативные комментарии о том, что «Юнусова везде пихает свою Алису» она, по-видимому, услышала и решила продемонстрировать это на деле триумфальным роликом в Instagram, наплевав на общественное мнение. Бабушкина радость на видео делится с подписчиками своей биографией, а Юнусова забавляется, хихикает и подсказывает ей.

Алена Шишкова пошла дальше и показала свое превосходство более явно, опубликовав видео с высокомерной походкой в белом пальто и оставив комментарий с отсылкой на развод Тимати.

«Знаю, вы ждёте от меня комментарий, но тут просто реклама пальто. Спасибо, оно супер»

Как после таких постов не верить в женский сговор против Решетовой?

Подпишись на нас в Яндекс Новости