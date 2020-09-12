Анастасия Заворотнюк вышла на связь впервые за 5 месяцев

Влада Некрасова

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев сегодня празднуют годовщину свадьбы. Звезды поженились в далеком 2008-ом, но умело сохраняют семейную идиллию и признаются, что счастливы друг с другом, однако, сейчас, когда Настя больна раком, их жизнь не настолько ярка и беззаботна, как было пару лет назад.

Петр делает все возможное и невозможное, чтобы помочь супруге поскорее справиться с опасным заболеванием, как истинный любящий муж. Недавно СМИ оглашали заработанные Чернышевым суммы, которые он отдавал на лечение Насти за рубежом и реабилитацию дома. Признаться, ему пришлось не сладко: приходилось соглашаться на любые предложения по работе, чтобы иметь возможность спасти любимую женщину и оплатить услуги дорогостоящих клиник.

По случаю знаменательной даты на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось счастливое фото с мужем в stories.

«Сегодня Настя и Петр отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы! Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее»,

— поздравили супругов со страницы podderzhka_azavorotnyuk.Подпишись на нас в Яндекс Новости