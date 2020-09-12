Анастасия Заворотнюк вышла на связь впервые за 5 месяцев
Актриса Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев сегодня празднуют годовщину свадьбы. Звезды поженились в далеком 2008-ом, но умело сохраняют семейную идиллию и признаются, что счастливы друг с другом, однако, сейчас, когда Настя больна раком, их жизнь не настолько ярка и беззаботна, как было пару лет назад.
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Друзья, сегодня в нашей стране отмечается прекрасный и очень правильный праздник - День семьи, любви и верности. Мы от всей души поздравляем Настю и Петра! И желаем бесконечно много Любви. Потому что любовь, поддержка и вера - это главное, что дает силу в тех нежданных и непредотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное, и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся. Да будет так! 🙏❤️ А еще мы хотим поздравить всех вас и пожелать вашим семьям добра, тепла, уюта и взаимопонимания, пусть ваши дома всегда будут наполнены гармонией, радостью и счастьем! Берегите любимых, это наше самое главное богатство в жизни!
Петр делает все возможное и невозможное, чтобы помочь супруге поскорее справиться с опасным заболеванием, как истинный любящий муж. Недавно СМИ оглашали заработанные Чернышевым суммы, которые он отдавал на лечение Насти за рубежом и реабилитацию дома. Признаться, ему пришлось не сладко: приходилось соглашаться на любые предложения по работе, чтобы иметь возможность спасти любимую женщину и оплатить услуги дорогостоящих клиник.
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Мы хотим от души поблагодарить всех, кто был с нами в уходящем году, кто сопереживал, поддерживал, искренне посылал свои добрые мысли Анастасии. Мы желаем вам всего самого светлого, долгожданного и удивительного. Пусть будут счастливы и здоровы ваши родные и любимые, пусть не покидает вас удача, пусть сбываются мечты! Счастливого праздника и только хороших вестей в Новом году!
По случаю знаменательной даты на официальной странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось счастливое фото с мужем в stories.
«Сегодня Настя и Петр отмечают 12-ю годовщину со дня свадьбы! Встретить человека, который полностью разделит с тобой жизнь, каких бы испытаний она ни приготовила, бесценно. Так случилось, что за последнее время вам пришлось полностью поменять уклад жизни, привычки, мысли, стремления. И тем важнее видеть, что в этой ситуации вы стали друг другу еще дороже и нужнее»,— поздравили супругов со страницы podderzhka_azavorotnyuk.
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#Repost @a_zavorotnyuk with @make_repost ・・・ У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим! ❤