Анастасия Заворотнюк вышла на связь впервые за 5 месяцев

Друзья, сегодня в нашей стране отмечается прекрасный и очень правильный праздник - День семьи, любви и верности. Мы от всей души поздравляем Настю и Петра! И желаем бесконечно много Любви. Потому что любовь, поддержка и вера - это главное, что дает силу в тех нежданных и непредотвратимых ситуациях, когда рушится все привычное, и так важно чувствовать опору. Мы желаем им преодолеть все трудности и точно знаем, что вместе, рядом, вдвоем они обязательно со всем справятся. Да будет так! 🙏❤️ А еще мы хотим поздравить всех вас и пожелать вашим семьям добра, тепла, уюта и взаимопонимания, пусть ваши дома всегда будут наполнены гармонией, радостью и счастьем! Берегите любимых, это наше самое главное богатство в жизни!