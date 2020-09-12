Целый час времени на себя путем правильной уборки квартиры

Лидия Мартынова

Все хитрости по уборке – это лишь опыт домохозяек, решивших рассказать всему миру как правильно убирать. Ведь все мы женщины, а не посудомойки. Пора разобраться с хаосом в доме и облегчить себе жизнь в несколько раз, а сделать это можно вот как:

Сортируем белье. «Так, это сюда, это черное, это, вроде, серое…» — слышится из каждой ванной комнаты хотя бы раз в неделю. Перестаньте тратить время на сортировку, используйте сразу три мешочка (контейнера, корзины), чтобы сразу при складывании белья в стирку определять в нужный мешок. Для домочадцев лучше подписать – белое, цветное, черное. При выбросе белья в машинку, достаточно просмотреть не попало ли ничего лишнего. Зато времени на сортировку очень большой корзины белья уйдет меньше. Прибавляем 10 минут.Ставим таймер! Хоть раз в жизни, да было такое, что начинаешь убираться и цепляешься за старые фото, вещи, раздумья. Устройте для себя и ваших близких уборку за 15 минут. Поначалу будет трудно и непонятно, но потом вы втянетесь. То, на что уходит обычно не меньше получаса, теперь будет выполняться быстрее, потому что вы ограничены временем. Прибавляем еще 15 минут.





Выберите одно место в доме, где всегда будет царить порядок. Это может быть маленький уголок, в котором вы будете протирать пыль каждый день, но зато оно станет вашим островком спокойствия, даже если в остальной квартире бедлам. Лучше выбрать ту вещь или то место, которое обычно раздражает сильнее всего (может, это раковина в ванной, нет?).У каждой вещи свое место. Если вы патологический перекладыватель вещей, вам этот способ не подойдет, но попытаться стоит. Когда у вещи есть свое место, вам не надо придумывать куда её убрать. Пора найти вещам свое место. В дальнейшем, при уборке, сэкономите не меньше 15 минут. Прибавляем 15 минут.Последний совет самый простой и самый действенный. Устраняйте источники грязи. Нет, дети пусть останутся. Например, вам надоело чистить чайник от капель подсолнечного масла, которые летят со сковороды. При готовке, просто отставьте чайник на подставку в сторону и оттирать ничего будет не нужно. Прибавляем еще 20 минут.

В совокупности сэкономлен целый час времени! Час, который вы можете потратить на общение с семьей, уход за собой, прогулку, любимый сериал или мастер-класс. Сделайте себе подарок – 1 час драгоценного времени на жизненные радости.