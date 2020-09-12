Челябинские депутаты торжественно открыли мусорку
Депутаты заксобрания Челябинской области провели в Челябинске торжественную церемонию открытия мусорки.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Регионал". Оператор пояснил, что мероприятие состоялось на улице Воровского у дома №17. Красную ленточку перерезали депутаты Сергей Овчинников и Александр Мотовилов.
"Вот так у нас в Челябинске открывают помойку", — грустно комментирует происходящее местный житель.
На кадрах также слышно, как один из депутатов отмечает внушительное количество контейнеров, вмещающихся в мусорный павильон, и обсуждает с коллегами, где будет открыта следующая помойка.
Ранее в вологодском селе чиновники торжественно открыли скамейку, подаренную меценатом.