Челябинские депутаты торжественно открыли мусорку

Вадим Карасев

Депутаты заксобрания Челябинской области провели в Челябинске торжественную церемонию открытия мусорки.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Регионал". Оператор пояснил, что мероприятие состоялось на улице Воровского у дома №17. Красную ленточку перерезали депутаты Сергей Овчинников и Александр Мотовилов.

"Вот так у нас в Челябинске открывают помойку", — грустно комментирует происходящее местный житель.

На кадрах также слышно, как один из депутатов отмечает внушительное количество контейнеров, вмещающихся в мусорный павильон, и обсуждает с коллегами, где будет открыта следующая помойка.

Ранее в вологодском селе чиновники торжественно открыли скамейку, подаренную меценатом.