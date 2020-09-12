Дания выступила за начало новой дискуссии по поводу «Северного потока — 2»

Алексей Вольцев

Возобновление дискуссии относительно будущего газопровода «Северный поток-2» является позитивным шагом для европейских стран.

Такое мнение высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает местная телерадиокорпорация DR.

Глава кабинета напомнила, что Датское королевство изначально выступало против реализации проекта, поскольку строительство газопровода «сделает европейские страны зависимыми от России».

«Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом», — сказала Фредериксен.

Датский премьер не скрывает, что «позитивное возобновление дискуссии» вокруг газового проекта напрямую связано с «отравлением» в России Алексея Навального.

При этом стоит все же отметить крайнюю осторожность заявлений госпожи Фредериксен — вполне вероятно, что все «дело Навального» может лопнуть, или оказаться чьей-то попыткой просто поднять ставки в игре.

Напомним, что трубопровод «Северный поток-2» проходит в обход транзитных государств — Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

Он проложен через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания дала согласие на строительство газопровода в своих территориальных водах в начале августа.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Швеция отказалась выступать против «Северного потока — 2» из-за «дела Навального». Премьер министр страны Стефан Левен призвал противников проекта соблюдать международное право.