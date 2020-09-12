Девочка-ночь: как Лада Дэнс стала диско-звездой нулевых и чем занимается сейчас

Вадим Карасев

NEWSTES.RU продолжает вспоминать самых ярких звезд нулевых и рассказывать, чем они занимаются сегодня. Нашей очередной героиней стала звезда хитов "Девочка-ночь" и "Аромат любви", а также одна из самых запоминающихся представительниц стиля евродэнс на российской эстраде Лада Дэнс: сегодня она празднует свое 51-летие. По этому случаю мы решили вспомнить, с чего именно начинался творческий путь Лады, рассказать о ее личной жизни и узнать, как сложилась ее судьба спустя пару десятков лет после ухода бешеной славы.

Детство и первый успех на сцене

Лада Волкова (Дэнс — творческий псевдоним артистки. — Прим. ред.) родилась в Калининграде в семье отца-инженера и мамы, которая работала переводчицей. Училась маленькая Лада в простой местной школе, которая уже спустя много лет обрела статус звездной, — ее учениками в свое время также были экс-супруга Владимира Путина Людмила и певец Олег Газманов.





Родители довольно рано заметили, что их дочь обладает неординарными вокальными данными, и решили отдать ее в музыкальную школу. Там Лада начала раскрывать свои музыкальные способности, а после окончания средней школы поступила в музыкальное училище. В учебном заведении будущая звезда сначала осваивала академический вокал, но вскоре решила перевестись на эстрадно-джазовый факультет.





Лада Дэнс

К слову, еще в школьные годы Дэнс начала осваивать сцену и стала играть в местной группе на клавишных: петь на публике первое время Лада стеснялась. Уверенность в себе девушка обрела уже в студенческие годы, когда с удовольствием выступала с различными музыкальными композициями в клубах, ресторанах и на местных дискотеках.

Судьбоносным для Лады оказался в 1988 год: тогда она в качестве зрительницы посетила финальный концерт фестиваля эстрадной песни "Юрмала-88", на котором познакомилась с такими же начинающими певицами Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. Встреча юных дарований оказалась очень плодотворной: вскоре девушки сформировали трио под названием "Женсовет", продюсером которого выступил муж Алины, Харитон Витебский.





Группа "Женсовет"

Коллектив довольно быстро стал популярным из-за остросоциальных тем, которые певицы поднимали в своих песнях, — именно такая музыка и нужна была народу в тяжелые годы перестройки. В своих хитах "Нет тары", "Дайте народу пиво" и других девушки в язвительной манере пели о плохом освещении улиц, отсутствии стеклотары и остальных насущных проблемах простых людей. Дополнительное внимание к себе Лада вместе с остальными солистками привлекала яркими концертными образами: на сцене девушки обычно появлялись в ультракоротких юбках и с красными повязками.

После джазовой школы, где разучивала репертуар Эллы Фицджеральд и Билли Холидей, мне приходилось петь "Нету тары, нету тары, не ходите, дядя, даром!" — так Лада вспоминала о своем участии в группе в одном из интервью.





Причем после столь яркого дебюта "Женсовет" приглашали не только на концерты и музыкальные программы, но и на политические шоу. Например, члены коллектива были регулярными гостями модного и актуального в тот момент "Прожектора перестройки". Однако популярность группы продлилась недолго: вскоре песни коллектива утратили свою актуальность, и "Женсовет" распался.





Группа "Женсовет"





Сольная карьера

После распада "Женсовета" Лада Дэнс решила остаться в Москве и сосредоточиться на развитии сольной карьеры. Девушке хотелось не только покорить эстраду, но и раскрыть свой творческий потенциал — продемонстрировать свой джазовый голос и умение петь в лирично-томной манере, чего ей так и не удалось сделать в популярном трио. Однако пробиться на сцену артистке долгое время не удавалось. Начать Лада решила со ставки бэк-вокалистки в команде у уже популярного на тот момент Филиппа Киркорова. С известным артистом Лада проработала около полутора лет и за это время обросла нужными знакомствами.





Лада Дэнс

В начале 1990-х начинающая певица обратилась к клавишнику и композитору группы "Технология" Леониду Величковскому, который согласился стать ее продюсером. На тот момент Величковский уже написал несколько хитовых песен в стиле евродиско для Натальи Гулькиной и решил попробовать сделать что-то популярное и для молодой и амбициозной Лады.

Работа Лады с Величковским уже совсем скоро обернулась настоящим успехом: в 1992 году певица выстрелила с песней "Девочка-ночь", которую она исполняла очень раскованно и эпатажно. Кстати, именно Леонид, по слухам, и придумал для Лады звучный псевдоним Дэнс, который на тот момент максимально соответствовал ее сценическому имиджу.





Следующий хит Лады Дэнс "Жить нужно в кайф", исполненный в непривычном для России стиле регги, не заставил себя долго ждать, а уже в 1993-м артистка представила свою первую пластинку под названием "Ночной альбом". Дэнс начали узнавать на улицах, приглашать на музыкальные премии и фестивали, а ее дебютный диск в итоге разошелся миллионным тиражом.





Кстати, в какой-то момент отношения Лады Дэнс и Леонида Величковского из рабочих перешли в романтические (об этом мы подробно расскажем через несколько абзацев). Как раз по этой причине певица и продюсер уже в 1994-м сильно поссорились и прекратили свое сотрудничество.

В тот период Лада, как и после распада "Женсовета", снова осталась ни с чем. От безысходности Дэнс соглашается петь на разогреве у группы "Кар-Мэн". Однако уже совсем скоро певица представляет своим поклонником свой новый хит — песню "Ни к чему, ни к чему", записанную вместе с настоящим мэтром российской сцены Львом Лещенко. Неожиданный дуэт очень понравился публике — песню начали активно крутить на радио, а карьера Лады Дэнс снова пошла вверх.





Тогда же с активной помощью светского обозревателя Михаила Сигалова Ладе Дэнс удается выйти на немецких композиторов, работающих в стиле диско. Они писали для певицы музыку, на которую в итоге были положены русские тексты, — именно в таком тандеме в 1996 году и был создан второй альбом певицы под названием "Вкус любви", в который, помимо одноименного хита, также вошли песни "Нет, я не буду", "Безумная", "Возьми меня" и другие.





Именно после выпуска второго альбома в карьере Лады Дэнс началось золотое время. Она стала настоящей диско-звездой, начала без конца мелькать на телевидении и ездить с гастролями по странам бывшего СССР. В 1995-м на волне успеха певица даже выступила на международном музыкальном фестивале Popkomm в Германии, однако так и не смогла выйти со своими хитами на западный рынок.





Во второй половине 1990-х Лада Дэнс открывает в себе новый талант. Певица все чаще начинает пробовать себя в качестве модели для различных изданий. В разное время ее снимки даже украшали страницы Playboy. Забегая немного вперед, отметим, что страсть к подобным откровенным съемкам у Лады сохранилась по сей день.





Да, снималась для Playboy, но это искусство. Точно так же считаю искусством и мое появление топлесс на фотографиях Екатерины Рождественской. Слава богу, я не алкоголичка и не наркоманка, у меня не было беспорядочных связей. Так что мне не стыдно за свое прошлое,— вспоминала об этом своем опыте Дэнс в одном из интервью.





В 1997 году Лада Дэнс представляет публике свой третий альбом под названием "Фантазии". На этом диске были собраны как лучшие хиты певицы, записанные совместно с оркестром российского джазмена и композитора Олега Лундстрема, так и ее собственные версии песен Мэрилин Монро, Барбры Стрейзанд и других зарубежных исполнителей.





В том же году Лада выпускает еще один альбом под названием "На островах любви", а следом еще несколько пластинок. Однако, несмотря на такую бешеную продуктивность, карьера Дэнс начинает медленно идти на спад. В начале 2000-х она принимает решение на время отойти от гастрольной деятельности и находит новый выход для реализации своих творческих амбиций — начинает сниматься в кино и сериалах.





Кино и телевидениеВ начале нулевых Лада Дэнс решает попробовать себя в качестве актрисы. В 2002-м звезда получает эпизодическую роль в сериале "Медики" и в том же году принимает предложение режиссера Дмитрия Фикса сыграть одну из главных ролей в комедийно-мелодраматическом сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." — российском аналоге "Секса в большом городе". Партнершами Дэнс по съемочной площадке становятся Юлия Меньшова, Жанна Эппле и Алика Смехова.





Лада Дэнс, Алика Смехова, Жанна Эппле и Юлия Меньшова в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..."В шоу Лада предстает в роли Аллы Приходько — успешного, умного и привлекательного адвоката по уголовным делам. Ее героиня привыкла решать все проблемы сама, но никогда не прочь отказаться от очередного головокружительного романа. Этакая Саманта Джонс из популярного американского сериала Даррена Стара, но русского разлива.





Лада Дэнс и Жанна Эппле в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…"На экраны "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво..." выходит в 2004 году и сразу же находит своих поклонников. Сериал оказывается таким популярным, что продлевается еще на несколько сезонов и остается в эфире НТВ до 2007 года. При этом в 2013 году у шоу после долгого перерыва появляется еще одно продолжение — мини-сериал "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво... 5 лет спустя", который рассказывает, что произошло с героинями Дэнс, Меньшовой, Эппле и Смеховой через несколько лет.





Лада Дэнс в сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…"

В фильмографии Лады Дэнс есть и другие успешные сериалы, среди которых "Мой личный враг" и "Территория любви", а также несколько полнометражных картин — фильм "Испанский вояж Степаныча", "Путь" и другие. Последняя лента с участием Лады Дэнс "Смешанные чувства", где она сыграла вместе с Александром Реввой, Павлом Деревянко и другими, вышла на экраны в 2014 году и имела весьма скромные рейтинги.

Личная жизнь

Первой большой любовью Лады Дэнс стал ее первый продюсер Леонид Величковский. При этом из рабочих в романтические отношения Лады и Леонида переросли спустя какое-то время: если Дэнс влюбилась в своего наставника практически сразу, то он долгое время воспринимал ее лишь как коллегу.

Лада Дэнс и Леонид Величковский

Леонид стал писать для меня песни, но при этом как на девушку не обращал никакого внимания. Меня это задевало. Я, значит, к нему со всем теплом и нежностью, а он меня игнорирует? Ведь у меня к нему почти сразу возникли чувства. А вот он разглядел меня позже. Словом, через какое-то время мы стали жить вместе, — вспоминала Лада в одном из интервью.





Лада Дэнс и Леонид Величковский

К слову, до загса пара так и не дошла: примерно через пять лет Лада и Леонид расстались, тогда же крах потерпел и их творческий тандем. В прессе ходит много слухов по поводу причин их разрыва. По версии Дэнс, их отношения с Величковским разладились, потому что вокруг него начало крутиться большое количество поклонниц, и некоторым из них он отвечал взаимностью. У самого Леонида совершенно противоположная точка зрения: он утверждает, что их союз рухнул из-за увлечения Лады крупным бизнесменом Павлом Свирским, который в тот момент занимался поставкой куриного мяса в Россию, за что его окрестили "окорочковым королем".









Павел Свирский

Как бы там ни было, вскоре после расставания с Величковским Лада действительно вышла замуж за Свирского. В 1997 году у них родился сын Илья, а еще через два года — дочь Елизавета. В браке Дэнс и Свирский прожили пять лет, после чего расстались, так и не пролив свет на реальные причины развода. Несмотря на это, Павел продолжил общаться с детьми и помогать им материально.Дети знают, что у них есть отец. Что он их любит и о них заботится. Папа оплачивает обучение, отдых. Конечно, у детей есть вопросы. Но я пытаюсь объяснить: "Так бывает, что люди любят друг друга, но в силу своего характера жить вместе не могут. Вы тоже иногда ругаетесь и друг друга видеть не можете", — делилась Лада.





Павел СвирскийДэнс вообще убеждена, что встретила Свирского на своем пути ради глобальной цели — рождения детей, которых считает своим главным проектом в жизни. Сейчас, кстати, дочь Лады учится в Лондоне, а сын оканчивает архитектурный университет в Москве.





Лада Дэнс с детьмиС тех пор о личной жизни Лады Дэнс в прессе практически ничего не слышно. Сама звезда утверждает, что после развода получила два предложения руки и сердца, однако так и не решилась еще раз пойти под венец.Я сама зарабатываю, и мне не нужен муж только для того, чтобы меня прокормить, — говорит Дэнс.





Лада Дэнс с сыном ИльейЛада Дэнс с дочерью ЕлизаветойПри этом в одном из своих недавних интервью Лада сообщила, что вовсе не одинока, однако не считает нужным распространяться о своей личной жизни в прессе.Считаю, что женщина не может жить одна, без мужчины, это противоестественно. И так получалось, что я никогда не бывала одна больше двух недель. Одиночество — это не мое, — высказала свое мнение певица.





Что делает сейчас

Лада Дэнс по-прежнему не забывает о сцене. Одним из ее последних удачных телевизионных проектов стало участие в шоу "Точь-в-точь" в 2016 году. За два сезона передачи артистка успела открыть в себе новые грани таланта и примерить образы Эдиты Пьехи, Дженнифер Лопес, Клавдии Шульженко, Нани Брегвадзе и даже Сергея Пенкина.





В шоу Лада по итогу получила специальный приз от жюри и в очередной раз напомнила публике о себе. К слову, к своей подугасшей по сравнению с 1990-ми популярности Дэнс сегодня относится довольно спокойно и философски:

Возможно, я не так популярна, как в девяностые, но тогда и возможностей было гораздо больше. Ты мог заявить о себе как личность, показать свою индивидуальность через песни, проекты, как и было со мной. Появился яркий сингл — ты поехал с ним выступать. На концертах все звучало на ура.





Звезда продолжает выступать на корпоративах, телевидении и концертах со своими старыми хитами, а в прошлом году представила новую песню под названием "Нефть". Сейчас же Лада вовсю готовится представить новый клип — по всей видимости, как раз на эту песню. Для съемок музыкального видео Ладе даже пришлось освоить новое для себя занятие — танцы на пилоне. Именно этому Дэнс посвящала все свое свободное время на карантине. Теперь же она радует подписчиков короткими роликами в инстаграме, на которых демонстрирует результаты своих тренировок.









Конечно, многим не понравились карантин и самоизоляция, но я сумела извлечь из этого времени пользу. Я освоила пилон! Это красиво, изящно, но очень сложно. Пилон давался мне с большим трудом, но я справилась и достаточно быстро. Так что, если не будет работы, я уже знаю, чем займусь! И все это ради того, что мы так долго ждали. Вот-вот, после продолжительного перерыва, выйдет мой новый клип. Для меня это очень значимое событие! Я несколько лет не радовала вас клипами, но все это время горела идеей нового видео. И сейчас мне сложно поверить, что это наконец случилось (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — недавно поделилась новостями с подписчиками Лада в своем инстаграме.

Поклонники признались, что с нетерпением ждут нового клипа Лады Дэнс и очень хотят увидеть ее в новом, непривычном образе.





Параллельно Лада Дэнс уже более десяти лет руководит собственным кадровым агентством по подбору персонала. Идея этого проекта появилась у певицы после того, как она сама столкнулась с кучей проблем в процессе поиска домработницы. Сейчас в числе звездных клиентов Лады Дмитрий Харатьян, Ирина Дубцова, Слава и Андрей Григорьев-Апполонов.





В свободное же от работы время Лада Дэнс любит посещать спортзал, экспериментировать на кухне с самыми разными блюдами и путешествовать по миру.















