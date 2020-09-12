Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта

Анастасия Иванова

Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Курсы организует Московский центр «Патриот. Спорт». В рамках обучения для преподавателей будут проходить онлайн-лекции по жанровым особенностям компьютерных игр, истории развития киберспорта и организации безопасного учебно-тренировочного процесса. Участники составят комплексы физических упражнений для развития мелкой моторики, мышечной скорости и зрительной реакции, а также разработают планы-конспекты уроков по киберспорту. Лекции стартуют 15 сентября в режиме онлайн.

«Интеллектуальные виды спорта — одно из самых перспективных направлений в современном образовании. За 2019–2020 учебный год в киберспортивных турнирах нашего Центра приняли участие более 20 тысяч детей. Ребята учились работать в команде, развивали тактическое мышление, скорость принятия решений и углубленно изучали историю с помощью дисциплин патриотической направленности. Для учеников КиберШколы, нашего сетевого партнера, уже ведутся занятия по созданию игр, 3D-моделированию и программированию, а изучение школьных предметов проходит с использованием киберспортивных дисциплин. Применение передовых технологий позволяет сделать образовательный процесс эффективнее и интереснее для современных детей. После прохождения курсов повышения квалификации московские учителя смогут применить опыт наших специалистов и преподавать интеллектуальные виды спорта для ребят», - сообщил директор Центра Марат Кучушев.

Курсы будут проходить в формате интерактивных лекций, практических занятий и онлайн-уроков. Принять участие смогут учителя физкультуры, информатики и информационно-коммуникационных технологий, офицеры-воспитатели кадетских классов, классные руководители, старшие вожатые, а также педагоги дополнительного образования и педагоги-организаторы.