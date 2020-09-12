Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в Подмосковье

Влада Некрасова

В упавшем в Московской области легкомоторном самолете обнаружены тела двух человек. Об этом сообщили в МЧС России, передает РИА «Новости».

Легкомоторный самолет EuroStar упал в песчаный карьер в Щелково, который частично заполнен водой. На место происшествия направили 34 человека, 10 единиц техники, в том числе от МЧС России семь человек и две единицы техники.

«На борту находились два человека (пилот и пассажир). Обнаружены погибшими», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае учебный самолет Л-39 потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полета.