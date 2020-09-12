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Дженни назвала себя главной в Blackpink

Дженни назвала себя главной в Blackpink

Дженни (Jennie) из Blackpink покорила других участников группы и фанатов бэнда благодаря своей находчивости, креативу и быстроте ответов. В 11 эпизоде шоу 24/365 with BLACKPINK девушки сыграли в одну игру, в которой нужно было выбрать один из двух предложенных ответов и объяснить, почему они сделали именно так.


Сообразительная Джен быстро поднимала рейтинг в поединке, перескакивая с раунда на раунд. Она всегда давала такие ответы, которые убеждали остальных «Блэков» и заставляли их перенять ее точку зрения. Давайте посмотрим на парочку ее гениальных респондов и постараемся понять, смогла ли она убедить вас лично?


«Если бы Blackpink обладали сверхспособностями, выбрали бы они телепортацию или путешествие во времени?»

— спросил ведущий.

Джису (Jisoo) сразу же ответила, что выбрала бы путешествия во времени, так как мечтает о том, чтобы иметь возможность оказываться в кровати после тяжелого рабочего дня по щелчку пальцев. Тогда ее коллега Джен подметила еще один плюс этого умения.

«Или можно пропустить тот день, который обещает быть не очень приятным и сразу перейти к следующему»

Другим впечатляющим моментом шоу стал ответ на вопрос «Если бы вы знали что-то о своей смерти, вы предпочли бы узнать время или причину?»

«Знать причину…Это жестоко. Представьте, что, например, причиной вашей смерти станет кружка горячего чая, которую вы пролили или выпили. Сколько лет вы будете жить со страхом горячего чая и паниковать при каждом случае, когда видите кружки?»

Что скажете об этой интеллектуально развитой девушке? Согласны ли вы с ответами самой влиятельной солистки Blackpink?

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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