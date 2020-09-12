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"Ему наплевать". Соловьев не увидел "раскаяния" в действиях Ефремова

"Ему наплевать". Соловьев не увидел "раскаяния" в действиях Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что осужденный на 8 лет тюрьмы актер Михаил Ефремов не сделал для себя никаких серьезных выводов после трагедии на Садовом кольце.

Он назвал заслуженного артиста РФ "ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником". Не мог оставить в стороне Соловьев и действия адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Телеведущий отметил, что поведение юриста сыграло очень важную роль в том, что актера приговорили к значительному сроку.

"Но Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил… А ему наплевать", – заявил журналист в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

# Россия
По материалам: ria.ru

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