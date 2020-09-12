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Ермак раскритиковал Козака и указал на достижения встречи советников "нормандской четверки" в Берлине

Ермак раскритиковал Козака и указал на достижения встречи советников "нормандской четверки" в Берлине

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию 11 сентября в Берлине на переговорах в «нормандском формате» на уровне политических советников, заявил, что не разделяет позицию представителя РФ Дмитрия Козака, который в комментарии российским журналистам заявил, что никаких прорывов во время переговоров не произошло.

По мнению Ермака, главным итогом встречи стала договоренность о продлении режима «тишины» на Донбассе.

Об этом глава ОП сказал в немецкой столице украинским журналистам после завершения переговоров, передает Укринформ.

Также Ермак отметил, что на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержания режима «тишины» и о выполнении мер, которые должны это обеспечить.

«Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим „тишины“, который был инициирован Президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших бойцов, наших людей», — сказал Ермак.

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита «нормандской четверки», хотя все понимают его важность.

«Да, не были достигнуты конкретные договоренности по срокам, но… все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года», — сказал Ермак.

По словам главы ОП, в течение семичасовых переговоров делегации прошли практически по всем пунктам, которые касаются договоренностей лидеров «нормандской четверки», достигнутых в Париже: вопросы безопасности, политические, доступ Красного Креста, освобождение удерживаемых лиц.

Важно, что после длительного периода на берлинской встрече присутствовали послы ОБСЕ Грау и Чевик. Это дает надежду, что связь между «нормандским» и «минским» форматами будет «очень прочной, надежной и эффективной», отметил Ермак.

Он выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель. К тому времени к работе присоединятся помощники и консультанты.

Глава ОП убежден, что после нынешней встречи очень много вопросов начнут решаться эффективнее и быстрее на уровне Минского процесса.

«Считаю, что в ближайшее время сможем говорить о конкретных достижениях, конкретных шагах которые действительно приведут к миру на нашей земле, к возвращению наших территорий. Мы работаем 24/7», — подчеркнул Ермак.

Сами переговоры Ермак назвал очень важными и указал, что они продвигаются тем путем, который Украина принципиально занимает.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлых переговорах советников лидеров стран «нормандского формата» в Берлине 3 июля Россия выдвинула Украине очередной ультиматум, потребовав представить на очередном заседании ТКГ в Минске проект изменений в Конституцию Украины об «особом статусе» Донбасса.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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