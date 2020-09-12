Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников

Лидия Мартынова

Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель от лица ЕС заявил о недопустимости эскалации насилия и запугивания в оппозиционеров в Белоруссии.

«Евросоюз подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случаях необходимости», — утверждается в коммюнике, опубликованном 11 сентября.

В тексте подчеркивается, все члены президиума Координационного совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть Белоруссию. Незаконно, по мнению ЕС, задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский и Лилия Власова. Павел Латушко и Ольга Ковалькова покинули РБ.

«ЕС выражает сожаление по поводу все более явного пренебрежения верховенством закона в Белоруссии, эскалации насилия и принудительного изгнания членов КС в нарушение внутреннего законодательства страны и ее международных обязательств», — говорится в коммюнике.

Евросоюз также напоминает о необходимости диалога властей с широкими кругами общества, в том числе с Координационным советом. Это, по мнению чиновников ЕС, должно привести к мирному урегулированию и положительному ответу на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

«Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Белоруссии, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, изгнания, арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не продолжались и не повторялись», — подчеркивается в заявлении от имени Евросоюза.

Массовые протесты в Белоруссии идут с 9 августа. Их участники не согласны с результатами президентских выборов. Победителем на них ЦИК в шестой раз подряд назвал Александра Лукашенко, занимающий президентский пост с 1994 года.

Сторонники Светланы Тихановской, выступившей основным конкурентом Лукашенко, создали Координационный совет оппозиции с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Против членов КС возбуждено уголовное дело, оппозиционерам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.