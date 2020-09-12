Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников

Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников

Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников

Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель от лица ЕС заявил о недопустимости эскалации насилия и запугивания в оппозиционеров в Белоруссии.

«Евросоюз подтверждает свою решимость ввести санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов, и готов принимать дальнейшие ограничительные меры в случаях необходимости», — утверждается в коммюнике, опубликованном 11 сентября.

В тексте подчеркивается, все члены президиума Координационного совета оппозиции, кроме Светланы Алексиевич, арестованы или вынуждены покинуть Белоруссию. Незаконно, по мнению ЕС, задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, Сергей Дылевский и Лилия Власова. Павел Латушко и Ольга Ковалькова покинули РБ.

«ЕС выражает сожаление по поводу все более явного пренебрежения верховенством закона в Белоруссии, эскалации насилия и принудительного изгнания членов КС в нарушение внутреннего законодательства страны и ее международных обязательств», — говорится в коммюнике.

Евросоюз также напоминает о необходимости диалога властей с широкими кругами общества, в том числе с Координационным советом. Это, по мнению чиновников ЕС, должно привести к мирному урегулированию и положительному ответу на требования белорусского народа о проведении новых демократических выборов.

«Гражданское общество и участники дискуссий о будущем Белоруссии, в том числе члены Координационного совета, должны быть защищены от запугивания, изгнания, арестов и насилия. Поэтому ЕС призывает белорусские власти немедленно освободить всех незаконно задержанных лиц, включая политических заключенных, и обеспечить, чтобы такие незаконные действия не продолжались и не повторялись», — подчеркивается в заявлении от имени Евросоюза.

Массовые протесты в Белоруссии идут с 9 августа. Их участники не согласны с результатами президентских выборов. Победителем на них ЦИК в шестой раз подряд назвал Александра Лукашенко, занимающий президентский пост с 1994 года.

Сторонники Светланы Тихановской, выступившей основным конкурентом Лукашенко, создали Координационный совет оппозиции с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Против членов КС возбуждено уголовное дело, оппозиционерам грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников
Евросоюз снова пообещал ввести санкции против белорусских чиновников
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября 2020 года
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале про Ивана Грозного
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020 года
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020

Топ на сегодня

Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой Гриффиндора
Том Фелтон рассмешил подписчиков, примерив маску с символикой
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
США определились со статусом Лукашенко
США определились со статусом Лукашенко

Еще по теме

Очередные белорусские оппозиционеры бежали из республики
ЕС расширил «черный список» чиновников Венесуэлы
Евросоюз не будет вводить санкции против России из-за Сирии
Минск призвал ЕС снять санкции с Белоруссии