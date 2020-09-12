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Фелисити Джонс и Чарльз Гард впервые стали родителями

Фелисити Джонс и Чарльз Гард впервые стали родителями

36-летняя Фелисити Джонс и 44-летний Чарльз Гард впервые стали родителями. Нет, актриса не поспешила поделиться радостной новостью в инстаграме, наоборот, роды прошли в тайне от прессы. Папарацци подловили звезду в Лондоне, когда она гуляла по городу с темно-синей детской коляской. Фотографии опубликовало британское издание Daily Mail.


О подробностях рождения первенца актрисы и ее мужа кинорежиссера Чарльза Гарда ничего неизвестно. Пара не разглашает пол и имя малыша.

О том, что Джонс беременна стало известно в декабре 2019 года. Тогда она продемонстрировала округлившейся живот на премьере фильма "Аэронавты".


Джонс и Гард связали себя узами брака в июле 2018 года после трех лет знакомства. Церемония прошла в английском замке Садели в графстве Глостершир. В интервью The Telegraph актриса говорила, что мечтает стать матерью.

Я определенно романтик, поэтому люблю сниматься в романтических фильмах. Смотреть такие истории всегда интересно и никогда не бывает скучно. Это ведь настоящая мечта иметь истинную связь с другим человеком,

— признавалась звезда.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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