Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО

Лидия Мартынова

10 сентября 2020 года в Архангельске в конференц-зале правительства Архангельской области пленарным заседанием началась двухдневная всероссийская научная конференция «Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере», посвященная 100-летию окончания Гражданской войны и интервенции на Европейском Севере России.(1) После пленарного заседания конференция продолжила свою работу на круглых столах в помещениях Северного Арктического Федерального университета (САФУ)

Конференция идет по разряду крупных общественных мероприятий федерального значения, хотя, констатируем мы, по прошествии дня событие не получило большого и содержательного медийного освещения в СМИ. Организаторами конференции выступили: Российское военно-историческое общество (РВИО), правительство Архангельской области, САФУ, Ассоциация исследователей Гражданской войны и Архангельский областной институт открытого образования (АО ИОО).

В организационном плане эта конференция — прежде всего мероприятие РВИО. Поэтому в Архангельск для участия в конференции прибыл председатель РВИО и бывший министр культуры Владимир Мединский. Напомним, что после отставки с поста министра Мединский с 24 января 2020 года является помощником президента РФ. Накануне дня проведения конференции, т. е. 9 сентября, Мединский встретился с врио губернатора Архангельской области Александром Цыбульским. 11 сентября в Архангельске и области начались трехдневные выборы губернатора, в которых участвует Цыбульский, поэтому его встреча с помощником президента — Мединским прошла в русле последней предвыборной поддержки из федерального центра в ситуации широкого общественного недовольства в Архангельской области, порожденного проектом «Шиес» предыдущего губернатора — Игоря Орлова.

Общероссийская историческая конференция была использована и как повод для еще одного мероприятия — «консолидации» историков Архангельска в региональное объединение Российского Исторического общества (РИО). Т. е. речь по существу шла о создании местного филиала РИО. Для этого в Архангельск приехал из Москвы председатель правления РИО Константин Могилевский. 9 сентября в помещении САФУ под председательством Могилевского и ректора САФУ Елены Кудряшовой состоялось заседание Архангельского регионального отделения РИО. Участники заседания после церемониальной приветственной части обсудили план работы на 2021 год, а также занялись выборами председателя Архангельского регионального отделения РИО.

На должность председателя была предложена председательствующая на заседании ректор САФУ доктор философских наук, профессор Елена Кудряшова. Почему «философа» Кудряшову предлагают в председатели? Очевидно, потому что она — ректор, начальник и сама хочет этого председательства — в первую очередь, из-за желания в очередной раз прикоснуться к «элите».

По существу же дела, в 1983 году Кудряшова закончила Архангельский государственный педагогический институт (АГПИ) по специальности учитель истории и английского языка. Три года она проработала по распределению учителем истории и английского языка в сельской школе в Рембуево. После этого по известному нам недоразумению Кудряшова ушла в философию и стала «философом».

В своем приветствии к собравшимся ректор Кудряшова сказала буквально следующее:

«Историческая наука нашего региона связана с именами таких выдающихся ученых, как Георгий Георгиевич Фруменков, Анатолий Александрович Куратов и Владимир Николаевич Булатов. И сегодня научные школы профессоров Репневского, Голдина и многих других широко известны далеко за пределами Архангельской области. Нельзя не отметить, что у нас активно развивается краеведение: энтузиасты-исследователи любят свой край и стремятся раскрыть его историю. Очень многое делают учителя истории, которые прививают детям любовь к прошлому родного края. Наш регион — один из немногих, где создан учебник истории области, рассчитанный на несколько лет обучения…».

Разберемся по существу с подобным заявлением философа Кудряшовой, намеревающейся стать главным «историком» Архангельской области. Про «выдающихся ученых» — это, конечно, преувеличение. Почему-то все названные выдающиеся ученые пребывали в статусе ректоров АГПИ, т. е. главных «начальников». Но среди названной тройки прозвучало имя проф. Владимира Булатова — на самом деле, действительно, «выдающегося», но фальсификатора истории Русского Севера с его поморской этнической концепцией. Оспорить этот очевидный факт историки САФУ никак не могут и сейчас потихоньку с 2014 года переписывают историю региона.(2)

Но, правда, при этом в САФУ продолжают культивировать культ фальсификатора истории Булатова. Вот один весьма характерный пример. Директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации (ВШСГНиМК) САФУ доцент Александр Тамицкий учредил у себя открытый конкурс студенческих работ имени В. Н. Булатова. Очевидно, студенты-гуманитарии САФУ в «память» о Булатове должны соревноваться в фальсификациях и мифотворчестве. А как же иначе? Ведь сама Кудряшова вполне поддерживает культ Булатова. Даже утверждает, что она его ученица и при этом часто транслирует ложные ненаучные идеи Булатова в отношение истории региона.

Кудряшова в своем выступлении 9 сентября говорила о некоем современном «развитии краеведения» в регионе. Однако при этом до 75% краеведческих работ по конкретным периодам строятся на мифологической основе. В этой связи достаточно сравнить материалы современного «краеведения» из современного журнала «Известий Русского Севера» (издается с 2009 года) с тем, как и на каком уровне региональная история и культура изучались дореволюционным Архангельским обществом изучения Русского Севера в период 1909—1919 годов с его изданием «Известия Архангельского общества изучения Русского Севера». Дореволюционный уровень для современного краеведения Архангельской области недостижим.

Теперь о «научных школах». Странный факт в отношении проф. Андрея Репневского — «школа» есть, а его монографических трудов «ученого», по которым можно было бы судить о его компетенциях и личности ученого — нет. Проф. Репневский является автором одной единственной авторской монографии, по которой он защитил в 1998 году докторскую диссертацию.(3) Сам издал, сам и напечатал где-то там в Соломбале. Эта монография никогда не поступала в продажу и отсутствует в библиотеках. Ее не найти. Это даже не библиографическая редкость, а почти что фикция. Другое дело, почему ректор Кудряшова ставит «школу Репневского» на первое место впереди всех? Ведь проф. Репневский является агентом влияния норвежцев в университетском гуманитарном преподавании в Архангельске. Он прививает в нем концепции и идеологию норвежского Баренц-региона. В этом плане «школа Репневского» и мила ректору Кудряшовой, открывшей двери федерального университета всем ветрам баренц-сотрудничества.

Последнее «достижение» ректора на этом поле — награждение на первом же состоявшемся в этом новом учебном году Ученом совете САФУ почетной грамотой почетного консула Королевства Норвегия в Архангельске и директора Представительства Норвежского Баренцева Секретариата в РФ Андрея Шалева. На поверку и Репневский, и Шалев — это два пальца одной норвежской баренц-руки в Архангельске.

Теперь об упомянутом Кудряшовой учебнике истории области. На сегодняшний день вышло всего два учебных пособия: для 6-го класса и 9-го класса.(4) На подходе еще одно — для 10−11 классов.

Первый учебник — для 6-го класса за авторством доцента САФУ Сергея Шаляпина — это полный провал с десятками ошибок разной степени «тяжести» — от прямых фальсификаций документов до сочинения нелепых мифов. В подобном сыром виде учебное пособие оказалось в школах области. Причина здесь простая — нарушение повсеместно принятой «технологии» подготовки учебных пособий — с отказом в АО ИОО от принятого научного рецензирования и научной экспертизы и даже — простой вычитки первоначального чернового текста. Нелепый, но факт — составителем учебного пособия по истории Архангельской области, правда, без статуса «редактора» является историк-германист Роман Болдырев. Получается, составлением учебных пособий по истории Архангельской области занимается специалист по истории ГДР, связанный своей собственной грантовой историей с Германским историческим институтом в Москве (DHIM). Германист Болдырев просто некомпетентен в теме региональной истории.

Руководитель проекта подготовки учебных пособий ректор Архангельского областного института открытого образования (АО ИОО) — Сергей Ковалев совершенно не имеет опыта работы в педагогической сфере, не знает, как делать учебники, и в результате сейчас очень стесняется своего вредительства в отношении издаваемых учебных пособий. Он бегает от вопросов журналистов, отказывается отвечать по телефону. Опровергнуть факт издания АО ИОО абсолютно халтурного учебника и такого же уровня со множеством ошибок «Регионального историко-культурного стандарта Архангельской области» Ковалев никак не может.(5) Более того, ректор АО ИОО Ковалев стал утверждать, что учебные пособия — это не продукт государственной бюджетной деятельности, а продукт творчества общественной организации — регионального отделения РВИО.

Второе учебное пособие из изданных двух — для 9 класса — здесь другая история. Учебное пособие для 9-го класса получилось благодаря своему компетентному автору — профессору САФУ историку Андрею Зашихину. Но за это профессиональное достижение с проф. Зашихиным сразу же по выходу учебного пособия расправилась ректор Кудряшова. Проф. Зашихину не засчитали работу над учебным пособием, как научную работу и предложили из-за невыполненной нормы перевестись на ставку доцента. Проф. Зашихин отказался от подобного унижения и в 60 лет уволился на пенсию. Проф. Кудряшова подписала приказ о его увольнении. Проф. Зашихин был единственным среди историков САФУ, чей интеллектуальный уровень соответствовал уровню доктора исторических наук. Ректор Кудряшова вообще относится к преподавателям истории в САФУ, как нормировщик на промышленном производстве. Она установила в САФУ нормы выработки в штуках за год — преподаватель истории должен «выдать на гора» за определенный период времени определенное количество статей в рецензируемых журналах — не важно какого качества и содержания.

Еще одна проблема. Ректор Кудряшова из-за отсутствия у нее научных компетенций в области истории очень плохо разбирается в предложениях, которые ей приносят зачастую крайне нечистоплотные прожектеры. Вот хороший недавний пример. Ректор Кудряшова поддержала предложение проф. Юрия Лукина по удревнению даты основания Архангельска, перенеся ее с 1584 года на 1389. Между тем, очень быстро выяснилось, что проф. Лукин для достижения своей честолюбивой цели сознательно подделывал показания исторических документов (источников).

Еще один пример из самого последнего. Ректор Кудряшова создала в САФУ НОЦ «Археология Севера» для псевдо-археолога Марии Шульгиной и ее «команды». У псевдо-археолога и ее таких же сотрудников возникли проблемы из-за непризнания в профессиональном археологическом сообществе. И уже год, как эти псевдо-археологи из САФУ пытаются развязать вослед Шиесу в Архангельске массовые протесты на пустом месте. НОЦ «археолога» Шульгиной ректору Кудряшовой следует расформировать из-за непрофессионализма, отсутствия научных достижений и политизации.

В общем, предлагаемое избрание ректора Кудряшовой председателем регионального отделения РИО, с одной стороны, свидетельствует о том, что в Архангельске существует дефицит исторической науки и ученых историков, а не просто преподавателей истории. И если ректора Кудряшову утвердят в Москве в должности председателя местного РИО, то дефицит исторической науки будет только углубляться.

Предложение на счет Кудряшовой выглядит странно. Почему на пост руководителя РИО назначают не историка, не ученого с признанным именем в области истории, а «философа» с сомнительным образовательным бэкграундом. Посмотрите в другие регионы на местные региональные организации РВИО и на тех, кто стоит во главе них. Убедитесь, что это именно историки и часто очень и очень признанные в исторической науке деятели.

Какое могло бы быть альтернативное решение для Архангельска? Прошедшая в Архангельске конференция «Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере» являлась персональным праздником и очевидным признанием профессиональных достижений историка проф. Владислава Голдина. Его и следует местным историкам избрать председателем регионального отделения РИО. В помощь Голдину следует дать ученого секретаря по части РИО — какого-нибудь молодого кандидата исторических наук. В противном случае избрание «философа» и «начальника» Кудряшову «главным» по общественной линии «историком» Архангельской области выглядит странно, если не нелепо.

(1) Конференцию «Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории» первоначально планировали провести 9—11 июня 2020 года. Однако из-за коронавируса мероприятие пришлось перенести на сентябрь. Коронавирус также сузил рамки конференции, лишив ее международного участия.

(2) Архангельская областная летопись: с древнейших времен до наших дней. Под ред. проф. А. В. Репневского. Отв. сост. Н. А. Шумилов. Архангельск, 2014.

(3) Репневский А. В. СССР — Норвегия: экономические отношения межвоенного двадцатилетия. Архангельск, 1998.

(4) История Архангельского Севера с древнейших времен до конца XV века. Учебное пособие для учащихся 6-х кл. общеобразоват. организаций. Авт. А. Я. Мартынов, С. О. Шаляпин, Р. Ю. Болдырев. Архангельск, САФУ— АО ИОО, 2019.

История Архангельского Севера: 1801−1914. Учебное пособие для учащихся 9-х кл. общеобразоват. организаций. Авт. А. Н. Зашихин, Р. Ю. Болдырев, М. Н. Копица. Архангельск, САФУ — AO ИОО, 2019.

(5) Региональный историко-культурный стандарт Архангельской области. Под общ. ред. Р. Ю. Болдырева. Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2017.