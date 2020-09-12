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ФСБ готовила диверсию в Украине, СБУ задержала агента и показала видео операции

ФСБ готовила диверсию в Украине, СБУ задержала агента и показала видео операции

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Сотрудники СБУ, ранее вычислившие бывшего боевика среди военнослужащих украинской армии, задержали агента спецслужб России, который должен был организовать взрыв на одном из объектов «Ровнооблводоканала».

Как сообщили в СБУ, контакт с кадровым сотрудником ФСБ житель Одесской области установил в мае 2020 года.

Мужчина предложил ФСБшнику свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил. Также он передавал агрессору информацию военного характера.

В сентябре 2020 агент ФСБ получил от куратора задание осуществить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканал».

Контрразведчики задержали предателя непосредственно после закладки ним взрывного устройства.


Напомним, на днях СБУ вывела с оккупированных территорий танкиста так называемой «ДНР», который дал важные показания о военном обеспечении российско-оккупационных войск на Донбассе.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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