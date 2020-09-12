Характеристика Рыб по Восточному гороскопу

Вадим Карасев

Эксперты выяснили, что Знак Восточного гороскопа может вносить свои коррективы в энергетику человека, формируемую Знаком Зодиака. Пришло время узнать, какими особенностями могут обладать Рыбы различного года рождения.

В целом Рыбы являются талантливыми и очень развитыми в творческом плане людьми. Это весьма эксцентричные личности, непредсказуемые и неординарные. С ними бывает непросто строить отношения, в том числе и любовные. Именно поэтому в начале отношений эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться с зодиакальной совместимостью.

Рыбы-Крыса

В год Крысы рождаются люди с высокими коммуникативными навыками. Рыбам же не всегда удается быстро находить общий язык с окружающими. В сочетании с таким Восточным Знаков у Рыб больше шансов понравиться кому-то с первых секунд общения. Такие люди очень открытые и яркие.

Рыбы-Бык

Энергетически два этих Знака абсолютно несовместимы, однако это не значит, что рождение в год Быка не идет на пользу Рыбам. Такие люди, как правило, очень целеустремленные и не бросают начатых дел. Они идут до конца и не боятся выходить за пределы зоны комфорта. Это самые «боевые» и целеустремленные Рыбы из всех.

Рыбы-Тигр

Тигр помогает Рыбам быть в значительной степени успешнее в делах и в работе. Особенно это касается творческой составляющей. Этот Знак Восточного гороскопа делает Рыб способными легко принимать важные решения, обостряет шестое чувство и в целом способствует их успеху. Также такое сочетание Знаков позволяет людям быстрее адаптироваться к новым условиям.

Рыбы-Кролик

Энергетика таких людей наиболее притягательна для противоположного пола. Рыбы, рожденные под влиянием Кролика, обладают очень сильной харизмой, перед которой мало кто может устоять. Это обаятельные личности, которым нравится находиться в центре внимания.

Рыбы-Дракон

Рыбы обычно боятся ответственности и не проявляют самостоятельности. Дракон способен исправить это. Такие люди очень ответственны, крайне собраны, а также обладают невероятным запасом терпения. Это помогает им в решении сложных задач и делает их очень выносливыми.

Рыбы-Змея

Змея — символ мудрости, которой часто не хватает Рыбам. Это одно из самых полезных сочетаний двух Знаков, которое помогает такому человеку не прогибаться под ударами судьбы и оставаться верными своим принципам. Таких людей уважают и с ними всегда считаются.

Рыбы-Лошадь

Рыбы, рожденные в год Лошади, любят быть в центре внимания. Им нужно постоянное общение с людьми, но еще больше им нужна любовь. Если они не чувствуют ее, то это заставляет их расстраиваться, терять веру в себя. Таким Рыбам очень тяжело идти вперед по жизни без близкого человека рядом, без друга или наставника.

Рыбы-Коза

Год Козы влияет на Рыб не самым лучшим образом. Эти люди немного рассеяны, а также обладают не самой лучшей памятью. С другой стороны, у них есть нерушимая вера в себя, которая помогает периодически брать большие высоты в делах и работе. Интуиция у них одна из самых сильных.

Рыбы-Обезьяна

Обезьяна влияет на Рыб очень позитивно. Такие люди постоянно в движении. Они редко ленятся и стараются уделять внимание всему, что имеет хоть какую-то важность. Это общительные люди с отличным чувством юмора и высокой тягой к знаниям. Для них не существует пределов развития.

Рыбы-Петух

Рыбы входят в тройку самых самовлюбленных Знаков Зодиака. Рожденные в год Петуха еще сильнее фокусируются на себе любимых. От таких людей вряд ли можно дождаться добровольной помощи. С другой стороны, они обладают предприимчивостью, а также задатками лидера.

Рыбы-Собака

Это самые теплые и самые приятные люди среди всех Рыб. С ними очень приятно разговаривать и находиться рядом. От них веет теплотой, пониманием. С такими Рыбами людям хочется проводить много времени в любой обстановке. Из них получаются отличные друзья, товарищи.

Рыбы-Свинья

Такие Рыбы обладают крайне непокладистым характером. Они редко прислушиваются к советам окружающих людей, часто поступают по-своему и не считаются с мнением близких. Из-за этого им часто приходится в одиночку справляться с трудностями, но тут им на помощь приходит трудолюбие.