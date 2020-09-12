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Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале про Ивана Грозного

Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале про Ивана Грозного

В России начались съемки сериала «Грозный», который посвящен жизни и деятельного царя Ивана IV. Эта фигура, как отметил историк Клим Жуков, является одной из самых противоречивых в истории России. Для кого-то он предстал исключительно как тиран, а для кого-то действительно великий правитель. 
 
Как отметил историк, слова которого приводит издание «Слово и Дело», очень важно правильно отобразить имеющиеся факты, учитывая то, что зачастую о событиях давно прошедших лет люди судят с позиции современности. Поэтому и трактовка истории может оказаться искаженной. 
 
По словам Жукова, в любом случае есть ряд факторов, без которых история Ивана Грозного не будет полной. Так, например, сложилось четкое мнение, что опричнина и репрессии, которыми отличился царь, это исключительно отрицательное явление. Однако здесь следует понимать, что все сложилось не просто так, а шло из детства, когда малолетний царь фактически оказался марионеткой в руках бояр и был вынужден добиваться власти, помня при этом об отравлении своей матери. 
 
Другим важным фактором, который историк считает необходимым отобразить, является взятие Казани. Этот город был в те времена настоящей крепостью и Иван IV смог завоевать его с третьей попытки. Эта победа стала одной из величайших в истории России и легла с основание дальнейшего увеличения и укрепления страны. 
 
Обязательно, по мнению Жукова в любой истории про Ивана Грозного должен быть затронут момент его болезни и одновременного предательства бояр. Царь сразу же после взятия Казани неожиданно серьезно заболел и оказался фактически на смертном одре. Бояре немедленно прямо при нем стали приносить присягу его на тот момент еще малолетнему сыну, не обращая никакого внимания на еще живого Ивана IV. Но, ко всеобщему удивлению, царь выздоровел и правил после этого еще достаточно долго.
 
Также историк к важным фактам отнес еще одно предательство во время Ливонского похода, что фактически и положило начало репрессиям и опричнине. Еще одной важной вехой правления Ивана Грозного стала битва при Молодях, которая по значимости сравнима с Куликовской битвой. 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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