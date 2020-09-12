«Это не кефир»: Какая польза от кисломолочного продукта айран

Лидия Мартынова

Айран, что это за напиток и как его пить. Кто-то говорит, что он похож на кефир, но большинство считают, что айран не похож ни на один кисломолочный напиток. Айран изготовлен не и одного молока, а их нескольких продуктах сразу это козье молоко, молоко коровы и овцы. Вкус на самом деле специфический и сразу складывается вопрос как его пить и зачем он нужен. Чаще всего айран предпочитают пить с овощами, фруктами или с добавлением зелени. Давайте поговорим о том какую пользу может принести айран и может ли он навредить организму.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 1.1 гр.Жир 1.5 гр.Углеводы 1.4 гр.Калорийность 24 ккал (на 100 гр.).

Как бы странно это не звучало, но в составе айрана нет ни витаминов, ни минералов. Какая польза от этого продукта если его состав полезных веществ пуст. Как оказалось, не все продукты дают нам пользу только благодаря витаминам.





Полезные свойства

Из важных витаминов можно от продукта получить много полезного, но без их наличия полезность продукта не меняется. И так, какая же всё-таки польза то айрана? Айран:

Улучшает работу нервной системы.Нормализует работу желчного пузыря.Улучшает процесс метаболизма.Восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта.Выводит из организма вредные токсины.Устраняет развитие образования раковых клеток.Укрепляет состояние костей.Помогает восстановить работу организма при отравлении.Помогает бороться организму с простудными заболеваниями.Уменьшает развитие инфаркта и инсульта.Улучшает состояние мышц.Борется с лишним весом.Устраняет тяжёлые запоры.Уменьшает отёки.

Как видите и без витаминного напыления айран очень полезен и необходим для многих. Многие дают айран детям после года для лучшего усвоения пищи, но это только после просмотра разрешения педиатра.

Противопоказания

Витаминов нет, полезных действий много, можно полагать, что и противопоказания тоже присутствуют. И это действительно так. Противопоказания есть и не одно, а самое главное то, что если их не знать, то можно нанести серьезный вред здоровью.

Аллергия.Язва.Острый гастрит.Непереносимость лактозы.Детский возраст младше одного года.

Это все противопоказания, которые необходимо знать. Соблюдаю все правила в употреблении и кисломолочный продукт айран принесет много пользы для вашего организма. При выборе продукта обращайте внимание на сроки годности. Также не стоит употреблять более трех стаканов в сутки.