Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм

Алексей Вольцев

Сто мини-ферм планируется создавать ежегодно на территории Курганской области, в этом году 24 мини-фермы уже начали свою работу, а создание еще 76 находится в стадии реализации, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день в Курганской области созданы 24 новых мини-фермы, еще 76 находятся в стадии реализации, а 59 запланированы на ближайшую перспективу. Проект создания на территории Курганской области ежегодно 100 мини-ферм был инициирован год назад губернатором Вадимом Шумковым. Его реализация идет активными темпами за счет социальной поддержки семейных ферм, агростартапов и грантов начинающим фермерам", — говорится в сообщении.

Пресс-службы отмечает, что благодаря развитию малых форм хозяйствования на селе вырастет не только поголовье крупного рогатого скота, но и птицы, лошадей, многие собираются разводить овец, есть даже ферма по разведению рыбы.

Увеличение поголовья крупного и мелкого скота планируется в каждом без исключения районе. По предварительной оценке, рост может составить почти пять тысяч голов. Самую большую ферму хотят создать в Шадринском и районе — там предполагается содержать более 600 молочных коров.