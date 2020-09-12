Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм

Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Сто мини-ферм планируется создавать ежегодно на территории Курганской области, в этом году 24 мини-фермы уже начали свою работу, а создание еще 76 находится в стадии реализации, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На сегодняшний день в Курганской области созданы 24 новых мини-фермы, еще 76 находятся в стадии реализации, а 59 запланированы на ближайшую перспективу. Проект создания на территории Курганской области ежегодно 100 мини-ферм был инициирован год назад губернатором Вадимом Шумковым. Его реализация идет активными темпами за счет социальной поддержки семейных ферм, агростартапов и грантов начинающим фермерам", — говорится в сообщении.

Пресс-службы отмечает, что благодаря развитию малых форм хозяйствования на селе вырастет не только поголовье крупного рогатого скота, но и птицы, лошадей, многие собираются разводить овец, есть даже ферма по разведению рыбы.


Увеличение поголовья крупного и мелкого скота планируется в каждом без исключения районе. По предварительной оценке, рост может составить почти пять тысяч голов. Самую большую ферму хотят создать в Шадринском и районе — там предполагается содержать более 600 молочных коров.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале про Ивана Грозного
Историк рассказал, какие события обязательно нужно показать в сериале
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра
"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Ты уже выполнил? Чимин из BTS дал задание фанатам
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020 года
Специалисты отмечают рост активности и конкуренции на выборах 2020
Дмитрий Шепелев рассказал о начале романа с Жанной Фриске: "Не понимал, во что я вмешиваюсь"
Дмитрий Шепелев рассказал о начале романа с Жанной Фриске: "Не
Головосек 11 сентября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Головосек 11 сентября 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот
В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября
В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября
Классы с изучением удмуртского языка начали работать в Глазове и Можге
Классы с изучением удмуртского языка начали работать в Глазове и Можге

Топ на сегодня

Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Характеристика Водолеев по Восточному гороскопу
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Где последовательность? Пушков о решении сейма Литвы по Тихановской
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Чонгук и Тэхён появились вместе на публике
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Россия заинтересована в прояснении ситуации с Навальным — Небензя
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет
Бесплатный проезд в транспорте в России может появиться через 15 лет

Еще по теме

Фермеры в Оренбуржье за счет грантов обновляют техбазу
Власти Подмосковья выделили дополнительные миллионы на поддержку аграриев
Бывшего начальника УФСИН Курганской области подозревают во взяточничестве
Владимир Путин готов поддержать идею создания свободной экономической зоны в Курганской области