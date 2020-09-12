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Киев направил ноту Минску из-за досмотра автомобиля посла на границе

Киев направил ноту Минску из-за досмотра автомобиля посла на границе

Киев направил в Министерство иностранных дел Белоруссии ноту в связи с «нарушением Венской конвенции сотрудниками белорусского Государственного пограничного комитета».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на информацию посольства Украины в Минске, предоставленную «Радио Свобода». Поводом стал осмотр на границе автомобиля украинского посла Игоря Кизима.

В ней указывается, что при пересечении послом границы сотрудники пункта пропуска «Новая Гута» провели осмотр легковой машины дипломата.

Кизим заявил, что расценивает действия белорусских пограничников как нарушение пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.

В Госпогранкомитете Беларуси на это ответили, что действия пограничников входят в стандартную процедуру пограничного контроля и не являются нарушением Венской конвенции.

Ранее ИА Newstes сообщало, что посол Украины в Минске Игорь Кизим выразил обеспокоенность по поводу возможной взаимной интеграции России и Белоруссии, которая может получить мощный импульс после визита в Москву Александра Лукашенко.

Также мы сообщали, что в августа Кизим был отозван в Киев «для консультаций» и вернулся в Минск только 8 сентября. Именно тогда при пересечении границы его автомобиль был досмотрен.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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