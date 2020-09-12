Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия

"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия

"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия

Пандемия пандемией (слухи о второй волне не утихают), а светские мероприятия по расписанию! Сегодня в Сочи прошла торжественная церемония открытия 31-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Пропустить такое событие не смогли Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Ирина Горбачева, Катерина Шпица, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и многие другие звезды.

Только что в Зимнем театре в Сочи состоялась торжественная церемония открытия "Кинотавра". Одними из первых по красной ковровой дорожке прошлись звезды сериала "Чики": Ирина Горбачева, Ирина Носова, Вера Шумакова и Варвара Шмыкова.


1/21 Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
2/21 Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт
3/21 Юлия Хлынина
4/21 Ирина Горбачева
5/21 Резо Гигинеишвили
6/21 Ирина Горбачева
7/21 Ксения Раппопорт
8/21 Аглая Тарасова
9/21 Елена Лядова
10/21 Александр и Ольга Робак
11/21 Александр Роднянский
12/21 Виктория Толстоганова
13/21 Алена Свиридова
14/21 Янина Студилина
15/21 Катерина Шпица
16/21 Варвара Шмыкова
17/21 Анна Александрова
18/21 Юлия Ауг
19/21 Светлана Камынина
20/21 Анна Александрова
21/21 Михаил Зыгарь
Посмотреть все

Аглая Тарасова появилась на церемонии со своей мамой Ксенией Раппопорт, Юрий Борисов позировал фотографам вместе со своей супругой Анной Шевчук, Елена Лядова прошлась по дорожке в сопровождении мужа, Владимира Вдовиченкова, а вот режиссер Резо Гигинеишвили, который недавно расстался со своей супругой Надежой Оболенцевой спустя всего год после свадьбы, на этот раз появился в гордом одиночестве.


Екатерина Шпица


Ирина Горбачева


Юлия Хлынина


Варвара Шмыкова

В этом году, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Роспотребнадзора, фестиваль вынужден был ограничить количество мест в зале, а также ввести новые правила посещения кинопоказа и других мероприятий. Поэтому и представителей СМИ, и посетителей фестиваля было не так много, как обычно.


Резо Гигинеишвили

Фильмом открытия стала картина "Нос или заговор "не таких" режиссера Андрея Хржановского. Лента участвовала в программе фестивалей в Роттердаме и Анси. В основе фильма — повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве, которые не боялись идти против системы. Порой ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма стали писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.


Виктория Толстоганова


Светлана Камынина


Екатерина Шпица


Аглая Тарасова

В состав жюри основного конкурса вошли: актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс.

Председателем жюри короткометражного кино стал режиссер Клим Шипенко. В состав этого жюри также вошли актриса Ирина Горбачева, кинокритик Алексей Артамонов, продюсер Сергей Конихин и актер Александр Робак.

С нетерпением ждем первый конкурсный день!


Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова


Александр Роднянский


Янина Студилина





# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Девочка-ночь: как Лада Дэнс стала диско-звездой нулевых и чем занимается сейчас
Девочка-ночь: как Лада Дэнс стала диско-звездой нулевых и чем
Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную
Сильные заговоры на нить — красную, белую и черную
МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена
МВД подготовило новые правила сдачи водительского экзамена
Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске
Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия
"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на
ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения
ТОП-10 привычек RM из BTS в его день рождения
В Архангельске открылся Дом научной коллаборации
В Архангельске открылся Дом научной коллаборации
Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта
Для московских учителей стартует курсы преподавания киберспорта
В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»
В ВДЦ «Орленок» стартовала XVI Всероссийская смена «Юный математик»
Назван секрет осенней обуви
Назван секрет осенней обуви
В РФ выберут лучшую архитектурную идею для Мавзолея Ленина
В РФ выберут лучшую архитектурную идею для Мавзолея Ленина
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе
Соседи запретили Джорджу Мартину строить "замок" на заднем дворе

Топ на сегодня

Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
Философ хочет командовать историками в Архангельске посредством РИО
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
В крупном ДТП в Киевской области погибли пять человек и 20 пострадали
США определились со статусом Лукашенко
США определились со статусом Лукашенко
У США есть тайное оружие: событие ночи 11 сентября — EADaily
У США есть тайное оружие: событие ночи 11 сентября — EADaily
Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический совет при Министерстве просвещения
Продолжается приём заявок во Всероссийский экспертный педагогический

Еще по теме

В Сочи стартовал юбилейный фестиваль «Кинотавр»
Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова, Олеся Судзиловская и другие на открытии фестиваля Kinotavr. Special Edition в Москве
Ирина Горбачева раскритиковала «Кинотавр»
Побег к морю: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков опубликовали в Instagram снимки с отдыха