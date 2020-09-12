"Кинотавр-2020": Елена Лядова, Ирина Горбачева и другие звезды на церемонии открытия
Пандемия пандемией (слухи о второй волне не утихают), а светские мероприятия по расписанию! Сегодня в Сочи прошла торжественная церемония открытия 31-го российского кинофестиваля "Кинотавр". Пропустить такое событие не смогли Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Ирина Горбачева, Катерина Шпица, Аглая Тарасова, Ксения Раппопорт и многие другие звезды.
Только что в Зимнем театре в Сочи состоялась торжественная церемония открытия "Кинотавра". Одними из первых по красной ковровой дорожке прошлись звезды сериала "Чики": Ирина Горбачева, Ирина Носова, Вера Шумакова и Варвара Шмыкова.
1/21 Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
2/21 Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт
3/21 Юлия Хлынина
4/21 Ирина Горбачева
5/21 Резо Гигинеишвили
6/21 Ирина Горбачева
7/21 Ксения Раппопорт
8/21 Аглая Тарасова
9/21 Елена Лядова
10/21 Александр и Ольга Робак
11/21 Александр Роднянский
12/21 Виктория Толстоганова
13/21 Алена Свиридова
14/21 Янина Студилина
15/21 Катерина Шпица
16/21 Варвара Шмыкова
17/21 Анна Александрова
18/21 Юлия Ауг
19/21 Светлана Камынина
20/21 Анна Александрова
21/21 Михаил Зыгарь
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Аглая Тарасова появилась на церемонии со своей мамой Ксенией Раппопорт, Юрий Борисов позировал фотографам вместе со своей супругой Анной Шевчук, Елена Лядова прошлась по дорожке в сопровождении мужа, Владимира Вдовиченкова, а вот режиссер Резо Гигинеишвили, который недавно расстался со своей супругой Надежой Оболенцевой спустя всего год после свадьбы, на этот раз появился в гордом одиночестве.
В этом году, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией и рекомендациями Роспотребнадзора, фестиваль вынужден был ограничить количество мест в зале, а также ввести новые правила посещения кинопоказа и других мероприятий. Поэтому и представителей СМИ, и посетителей фестиваля было не так много, как обычно.
Фильмом открытия стала картина "Нос или заговор "не таких" режиссера Андрея Хржановского. Лента участвовала в программе фестивалей в Роттердаме и Анси. В основе фильма — повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую создал в 1930 году композитор Дмитрий Шостакович. Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве, которые не боялись идти против системы. Порой ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Главными героями фильма стали писатели Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович.
В состав жюри основного конкурса вошли: актер Владимир Вдовиченков, актриса Оксана Фандера, режиссер и сценарист Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, журналист Дарья Златопольская и оператор Федор Лясс.
Председателем жюри короткометражного кино стал режиссер Клим Шипенко. В состав этого жюри также вошли актриса Ирина Горбачева, кинокритик Алексей Артамонов, продюсер Сергей Конихин и актер Александр Робак.
С нетерпением ждем первый конкурсный день!