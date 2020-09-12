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"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра

"Китобой" Филиппа Юрьева получил режиссерскую премию Венецианского смотра
. Первый полнометражный фильм Филиппа Юрьева "Китобой" стал лауреатом режиссерской премии в независимой секции смотра "Дни Венеции" (Giornate degli Autori), которая проводится параллельно с основной программой 77-го международного киносмотра, сообщает портал MyMovies.it.

Решение принимало жюри под председательством франко-израильского режиссера Надара Лапида в составе 27 киноманов, представлявших почти все страны Европейского союза.

Победителем был выбран "Китобой" Филиппа Юрьева, поскольку режиссеру удалось "совместить жанры комедии и драмы" и "достоверно (в ленте снимались непрофессиональные актеры) показать процесс взросления".


"Идея этого фильма пришла ко мне во время поездки на крайний север России, — вспоминает режиссер. — Когда мы приехали в небольшую рыбацкую деревушку, мы увидели, что девушки уехали учиться в летние школы в город. Это стало настоящей трагедией для местных подростков. <...> Связь была плохой, и единственным способом понаблюдать за девушками был эротический видеочат, который часто прерывался. Именно в этот момент я написал первую версию этой истории".

"Лешка испытывает типичные подростковые проблемы, связанные с одиночеством, желанием найти любовь и непониманием со стороны друзей. Именно такие переживания делают эту историю универсальной", — добавил Юрьев.


Главный герой влюбляется в молчаливую девушку из видеочата, которая живет в Америке.

Фонд премии в секции "Дни Венеции" составляет 20 тысяч евро. Половина предназначена режиссеру, а половина — международному прокатчику ленты.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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