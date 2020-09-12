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Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске

Кобзев открыл ледовый дворец "Байкал" в Иркутске

В Иркутске открылся долгожданный Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта "Байкал". В торжественной церемонии открытия приняли участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник и другие известные люди. Об этом сообщает издание ИркСиб

На ледовой арене они поздравили всех присутствующих с открытием Дворца.

«Сегодня в Иркутской области знаменательное событие, мы открываем Ледовый дворец. Мы находимся в шикарном здании, и это заслуга всех, кто здесь находится. Это любители спорта, ветераны спорта, представители подрядной организации, правительства области, администрации Иркутска. Это уникальный объект для Сибири и Дальнего Востока. Теперь мы готовы проводить соревнования на самом высоком международном уровне. Я благодарен всем, кто принимал участие в создании этого Дворца, и, в первую очередь, президенту России Владимиру Путину», – сказал Игорь Кобзев в приветственном слове. – 


Министр спорта России, который также участвовал в открытии Дворца, отметил, что построенный ледовый дворец рассчитан на множество видов спорта.

Напомним, ранее Игорь Кобзев договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации полутора миллиардов рублей из федерального бюджета за строительство Ледового дворца. Таким образом софинансирование на возведение спортивного объекта из федеральной казны составит 79%, из региональной – 21%.

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По материалам: uposters.ru

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